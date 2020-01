Lorena Maciel y Adrián Ventura discutieron al aire sobre la muerte de Nisman

Esta grieta estuvo representada en la pantalla de TN, cuando Lorena Maciel decidió cuestionar un postulado de su compañero Adrián Ventura. "Apareció suicidado un día antes de ir a declarar. Era impensado que Nisman se pudiera suicidar. Tenía un ego muy grande y una personalidad muy fuerte", arrancó el periodista.

Adrián Ventura - Lorena Maciel

Dada la convicción con la que se expresó su colega, Maciel decidió salir al cruce: "Por un lado, tenemos la pericia de gendarmería, que dice que se trata de un asesinato, pero no olvidemos que tenemos la pericia de la Corte Suprema que apuntaba a que se había quitado la vida porque no había elementos para pensar que se trataba de un asesinato. De esto se está agarrando Lagomarsino. Quiere un ateneo entre todos los peritos".

Frente a esta refutación, Ventura puso en duda cómo actuaron todas las partes involucradas: "No fue concluyente ese peritaje. Lorena, si cada causa judicial la acomodás al tiempo político del momento no va a ser creíble nunca". Y la respuesta fue contundente: "Lagomarsino te diría que no hay que dejarla atada a los tiempos de Macri. ¿Por qué los tiempos de Macri son la pura verdad y no la pericia de la Corte? (…) En el caso de la AMIA se llegó a una verdad en el juicio oral que nadie cuestionó. Es una barbaridad que cinco años después no sepamos la verdad sobre Nisman".

Tratando de reafirmar la posición que tomó en torno a la causa, Ventura describió que "pisotearon la escena del crimen, Berni incluido, movieron el cadáver, intervino una fiscal sin experiencia y que tuvo una actuación horrible". Y agregó: "No estoy hablando de Cristina Kirchner, quizás no tuvo nada que ver con el hecho, pero lo que digo es que el tema Nisman nació mal en la investigación".

Con el debate con un volumen cada vez más elevado, Maciel interpeló a sus compañeros de piso: "Les quiero hacer una pregunta. Si está 100 por ciento probado que se pisoteó todo, ¿por qué no enjuician a la fiscal? ¿Por qué no va presa? ¿Por qué están libres todos los que participaron de la escena del crimen? No hay uno solo enjuiciado. Si está tocada la pericia de la corte suprema, ¿por qué no están enjuiciados los peritos de la corte? Muchos hablan pero pocos avanzan con una acusación".

En ese momento, Guillermo Lobo, quien todavía no había intervenido en la discusión, aportó: "Es una buena pregunta. ¿Por qué no están enjuiciados?". Y esa pregunta, derivó en una chicana por parte de la periodista: "Entonces andá y hacé la denuncia penal". Una frase que Ventura no dejó pasar: "Lorena, no están enjuiciados porque no tenemos jueces que investiguen. No es serio".

Desacreditando la postura de sus colegas, Maciel fue contundente: "Así, esto queda en una charla de café, y nosotros tenemos que informar por encima de eso". Tras esa frase picante, Lobo decidió dar por terminado el debate: "Adrián y Lorena, vamos a enfocar esto porque si no no vamos a ningún lado. Pasaron cinco años y seguimos diciendo muerte, y eso es injusto. Que nuestra sociedad no tenga una respuesta es injusto. Dejamos el tema acá".

