Los estrenos que llegan en agosto a las plataformas de streaming

Netflix

- Depp vs. Heard: Esta serie compara por primera vez ambos testimonios y explora el juicio que arrasó con Hollywood y sus repercusiones en las redes sociales.

- Ragnarök- Temporada 3: a medida que las líneas entre el bien y el mal se difuminan, Magne deberá enfrentar su última prueba en una batalla épica entre dioses y gigantes.

- One Piece: una historia de piratas llena de aventuras con actores reales basada en el exitoso manga de Eiichir Oda.

Amazon Prime Video

Doble Discurso: en este film argentino, el Griego es un consultor de imagen para políticos y Ricardo Prat, un carismático candidato que lo contrata cuando la periodista Camila Hewel lo confronta para exponer su pasado. Gracias a El Griego, Ricardo enamora a Camila, sin fijarse que alguien más la ama en secreto.

The Good Doctor (Temporada 6): en la 6° temporada de The Good Doctor, el Dr. Shaun Murphy y su equipo médico del Hospital St. Bonaventure enfrentan nuevos desafíos personales y profesionales. Shaun luchará con su relación con Lea y enfrenta cambios en su rol como cirujano.

Las Flores Perdidas de Alice Hart: basada en el libro de Holly Ringland, la serie sigue la vida de Alice Hart, quien, tras perder a sus padres en un misterioso incendio, vive con su abuela June en una granja de flores. Allí descubrirá secretos profundos sobre su familia y el pasado.

Star +

Only Murders in the Building - Temporada 3: llegan los dos primeros episodios de la temporada 3 de la aclamada serie exclusiva de Star+. Ahora, la historia encuentra a Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) investigando un asesinato en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway.

Impuros - Temporada 4: en la nueva entrega de la serie brasileña del sello Star Original Productions, la disputa por el control del tráfico y del “oro blanco” se vuelve cada vez más feroz. Evandro do Dende (Raphael Logam) le declara la guerra a la mafia Jogo do Bicho y sufre un ataque casi fatal, mientras enfrenta serios problemas familiares.

El Oso - Temporada 2: la galardonada y exitosa primera temporada de la serie El Oso, cuenta la historia de Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), un joven chef del mundo de la alta cocina, que regresa a Chicago para hacerse cargo de la tienda de sándwiches de su familia después de una trágica muerte. Se viene la dos en la que un nuevo desafío envuelve a los protagonistas.

HBO Max

Lakers: Tiempo de Ganar (Temporada 2): una serie creada por Max Borenstein y Jim Hecht ambientada en la década de 1980 y sigue la historia del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers, que se convirtió en una de las dinastías más dominantes en la historia de la NBA.

'Rap Shit!' 2: esta serie sigue a dos amigas del instituto de Miami, Shawna y Mia, que se reencuentran para formar un grupo de rap. En su ascenso a la fama, Shawna y Mia llegan a un momento crucial de su carrera como raperas, ya que se ven obligadas a decidir si seguirán siendo fieles a sí mismas o se adaptarán a las exigencias de la industria musical.