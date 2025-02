Los románticos mensajes de la China Suárez a Mauro Icardi en San Valentín

image.png

Con una íntima imagen de ellos, abrazados en la cama y con los ojos cerrados, la ex Casi Ángeles le agradeció a su novio por acompañarla en este momento. “Gracias por tanto amor”, escribió la China en su cuenta de Instagram.

Además, publicó un video en TikTok donde se la ve completamente entregada al amor con el futbolista, en una escena de besos, abrazos y miradas cómplices. “Mi San Valentín”, escribió en las imágenes tratadas con un filtro en blanco y negro que acentuaba la intimidad del momento. En el video, se ve que como el delantero besa a la actriz mientras ella cierra los ojos y sonríe ante la cámara.

Embed EL PRIMER DÍA DE LOS ENAMORADOS JUNTOS Así arrancaban su día la China Suarez y Mauro Icardi pic.twitter.com/JGGpQOZky1 — Paparazzi (@PaparazziRevis) February 14, 2025

Susana Giménez predijo la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En 2017, Susana Giménez entrevistó a Wanda Nara y Mauro Icardi desde Milán. Comieron juntos, recorrieron la ciudad y mantuvieron una charla muy divertida en la cual la pareja se mostraba muy enamorada.

La conductora les dijo que le encantaba verlos así, pero fuera del aire le hizo un comentario a Wanda, que la mediática no dejó pasar.

“Hoy medio que me la bajó cuando me dijo que dura, cuánto dijo que dura, 8 años la pasión”, dijo Wanda, mientras compartía la mesa con Susana y con Icardi.

“Ay no, pero no le cuentes lo que hablamos entre mujeres”, intentó frenarla la conductora, pero Wanda respondió que quería saber qué pensaba su marido: “Me interesa ver qué opina”.

Todos se rieron y la diva agregó que “la pasión, qué se yo, pero el amor dura toda la vida por ahí...”.

Lo cierto es que Wanda Nara y Mauro Icardi comenzaron su relación en 2013 y justo 8 años después comenzaron los problemas. En 2021, comenzó el “Wandagate” a partir del mensaje que la mediática posteó en sus redes. “Otra familia más que te cargaste por zorra”, le dedicaba a La China Suárez, tras haber descubierto que se había encontrado con Icardi en un hotel en París.

Por su parte, Wanda Nara y Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, presentaron el tema "Amor Verdadero", que ella ya había lanzado previamente con Mauro Icardi, y se mostraron muy enamorados durante un evento que realizaron en un puesto de choripanes en la Costanera.

Felices con su relación, a pesar de la batalla judicial que lleva adelante la empresaria con su ex, se dedicaron muchas fotos y videos en redes sociales, pero también Wanda se tomó el tiempo para dedicarle un largo mensaje.

“Alguien que solo tenga sentimientos buenos es alguien que quiero siempre en mi vida, cada vez que me aconsejás lo hacés con los mejores valores que una persona puede tener. Agarraste mis pedacitos y como podías sin hablarme de lo que estaba viviendo me hiciste olvidar muchas veces lo que estaba pasando en mí”, le dedicó Wanda a Elián.

“Sin darme cuenta me diste el valor de estar sin maquillaje y así todo sentirme la más hermosa de todas porque me recordás y decís todo el tiempo que soy linda. Vos me ves una perfección que no me veo pero me da seguridad. Nunca nadie se había fijado en mis ojos, en mis pecas. Nunca había estado tanto tiempo sin maquillarme, poniéndome solo un gloss que me sacás de los besos que me das”, agregó.