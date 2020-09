Por el momento, "West Side Story" queda fijado para el 10 de diciembre de 2021 (estaba previsto que se estrenara el 18 de diciembre de este año), mientras que la infalible heroína deberá esperar hasta el 7 de mayo (en lugar del 6 de noviembre de 2020, que era la última fecha confirmada).

Inevitablemente, el cambio de "Black Widow" ha provocado el habitual efecto dominó en el complejo entramado de estrenos de la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", que se iba a estrenar el 7 de mayo de 2021, pasa al 9 de julio de ese mismo año, mientras que "Eternals" desembarcará en la gran pantalla el 5 de noviembre de 2021 en lugar del 12 de febrero.

Fuera de los proyectos de Marvel,"Death on the Nile" de Kenneth Branagh sobre esta famosa historia de Agatha Christie, se podrá ver el 18 de diciembre de este año en vez del 23 de octubre.

Los retrasos de "West Side Story" y "Black Widow" son una nueva mala noticia para las salas de cine de Estados Unidos, que han estado cerradas durante meses y que ahora se enfrentan a un panorama tremendamente incierto sin superproducciones con las que atraer al gran público.

