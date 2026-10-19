La primera imagen de ambos juntos la difundió el viernes 16 de octubre el periodista Juan Etchegoyen en donde se los ve de espaldas, caminando por la Costanera Norte de Corrientes. Consultado por el periodista, Liotta eligió el bajo perfil y se limitó a decir "Prefiero no declarar nada".

A comienzos de octubre, Lourdes había anunciado que se separaba del Chato Prada después de 16 años de relación. En mensajes leídos en el programa "Puro Show" (eltrece) explicó "Veníamos mal hace un tiempo, lo saben todos. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida". La presidenta el Instituto de Cultura de Corrientes contó cómo se enteró el productor "Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular. Y no voy a dar más detalles" y agrego "Tampoco había algo grave ahí, te diría que hasta naif, porque solo hablaba con este chico".