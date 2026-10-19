En pleno Día de la Madre, la bailarina y el empresario correntino -de 27 años- cruzaron mensajes cariñosos en Instagram, mientras que el saludo de su ex quedó sin respuesta.
Este fin de semana, Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández se dedicaron muestras de afecto a través de Instagram, algo que que fue interpretado como un blanqueo de la relación, aunque ninguno de los dos confirmó la relación.
Todo empezó con un posteo de la bailarina por el Día de la Madre, Era una fotografía junto a Valentín -el hijo que tiene con el Chato Prada- y el texto "De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso". Entre los comentarios aparecieron dos que llamaron la atención: el de su expareja y el de Francisco Liotta.
El gerente de Gerente Artístico de América TV también estuvo activo sus historias de Instagram compartió una foto de la bailarina con un ramo de flores y le escribió "Y para esta mamucha también", con un emoji de beso con corazón, lo publicó justo después de saludar a su propia madre.
Francisco Liotta Hernández tiene 27 años, vive en la ciudad de Corrientes y se dedica principalmente al negocio inmobiliario y antes de volcarse a los negocios jugó al rugby en el Club Universitario de Rugby del Nordeste (CURNE) y llegó a integrar los seleccionados de la Unión de Rugby del Nordeste.
La primera imagen de ambos juntos la difundió el viernes 16 de octubre el periodista Juan Etchegoyen en donde se los ve de espaldas, caminando por la Costanera Norte de Corrientes. Consultado por el periodista, Liotta eligió el bajo perfil y se limitó a decir "Prefiero no declarar nada".
A comienzos de octubre, Lourdes había anunciado que se separaba del Chato Prada después de 16 años de relación. En mensajes leídos en el programa "Puro Show" (eltrece) explicó "Veníamos mal hace un tiempo, lo saben todos. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida". La presidenta el Instituto de Cultura de Corrientes contó cómo se enteró el productor "Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular. Y no voy a dar más detalles" y agrego "Tampoco había algo grave ahí, te diría que hasta naif, porque solo hablaba con este chico".
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