La cantante argentina contó que su equipo pasó los días previos adaptando la producción de "Futttura" al recinto, pero que al llegar "las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas" y detalló que "El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos". Además, reveló que no se pudieron hacer las pruebas de seguridad de los vuelos escénicos, los arneses con los que se eleva sobre el escenario en distintos momentos del show.

"Quiero ser muy clara, esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron" remarcó, asegurando que "Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura".

Tini mencionó una situación que abrio la puerta a especulaciones "Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar" y ratificó su compromiso con el tour "Mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación".

Este no es el primer tropiezo de la gira "Futttura" porque el 6 de octubre, las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con la Arena CDMX, confirmaron la cancelación definitiva del show previsto para el 25 de octubre en Ciudad de México, también por "causas ajenas" a los organizadores. El show dura cerca de tres horas, está dividida en tres actos y suma tres escenarios, una pantalla LED de 100 metros, banda en vivo y 30 bailarines.