La cantante publicó un duro descargo después de suspender su recital en el Kaseya Center de Miami -a media hora del comienzo- y les pidió disculpas a los fans que viajaron para verla.
La noche del domingo 18 de octubre tenía todo para ser una fiesta, pero terminó en desconcierto y lágrimas de las fans de Tini Stoessel. Poco tiempo antes del horario previsto para el comienzo del show en el Kaseya Center de Miami -la única fecha en Estados Unidos de su gira "Futttura"- la cantante y su producción decidieron cancelar el concierto, con miles de fanáticos haciendo fila para ingresar.
Según los videos que circularon en las redes sociales, fueron los propios guardias de seguridad del estadio quienes avisaron a la gente que el espectáculo no se iba a hacer. Poco despúe, las pantallas exteriores del estadio mostraron un mensaje en inglés "Debido a circunstancias no relacionadas con la artista y el Kaseya Center, la actuación de TINI de esta noche ha sido cancelada. Los titulares de entradas recibirán reembolsos a través de su punto de compra original".
En un comunicado de Ake Music -productora del show- se atribuyó la suspensión al "incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo" y aclaró que la situación era "completamente ajena a TINI, quien se encontraba lista para subir al escenario", y que "no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos requeridos". Además, se aseguró que el reembolso de las entradas será automático, por el mismo medio de pago.
Horas más tarde, Tini Stoessel rompió el silencio con un extenso descargo en sus historias de su cuenta personal de Instagram "Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros".
La cantante argentina contó que su equipo pasó los días previos adaptando la producción de "Futttura" al recinto, pero que al llegar "las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas" y detalló que "El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos". Además, reveló que no se pudieron hacer las pruebas de seguridad de los vuelos escénicos, los arneses con los que se eleva sobre el escenario en distintos momentos del show.
"Quiero ser muy clara, esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron" remarcó, asegurando que "Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura".
Tini mencionó una situación que abrio la puerta a especulaciones "Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar" y ratificó su compromiso con el tour "Mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación".
Este no es el primer tropiezo de la gira "Futttura" porque el 6 de octubre, las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con la Arena CDMX, confirmaron la cancelación definitiva del show previsto para el 25 de octubre en Ciudad de México, también por "causas ajenas" a los organizadores. El show dura cerca de tres horas, está dividida en tres actos y suma tres escenarios, una pantalla LED de 100 metros, banda en vivo y 30 bailarines.
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