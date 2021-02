Lucas Velasco entró a 'Patito' porque quería conocer a...

PARTE 2 - INICIOS EN LA ACTUACION.mp4 Entrevista a Lucas Velasco por Sofía Cinalli sobre sus inicios en el mundo actoral - Locación: Moshu (Moldes 3802)

"Cuando volvía de los entrenamientos, mi hermana estaba viendo Patito Feo y yo me quedaba mirando. Me encantaba. Me acuerdo que estaba enamorado de Brenda Asnicar y dije ‘uh la quiero conocer’ y pensé ‘seguramente hagan una segunda temporada, porque les está yendo muy bien, así que quiero entrar. Voy a entrar’”, contó Lucas Velasco a POPULAR. Dicho y hecho la segunda temporada de la novela se realizó y a favor de Lucas, se hizo con un casting abierto, en el cual él, no dudó en participar.

“Me acuerdo como si fuese ayer porque el primer casting que hice, fue en el primero que quedé. En el de Patito Feo. No sabía hacer nada, era un desastre, no sabía cantar, bailar, actuar y quedé. Una locura", recordó Lucas Velasco entre risas. Pero ese casting tuvo un precio alto para el soñador: tuvo que dejar de lado el fútbol. "Jugaba al fútbol cuando me enteré del casting y lo dejé para ir dos meses a comedia musical para al menos tener una noción de algo”, apuntó el actor que hoy se encuentra rodando series en Europa.

Eso sí, Lucas no tenía dudas de que eso era lo que quería hacer o al menos probar, y admitió haber mentido incluso antes de que le hagan las pruebas del casting. "Lo primero que me pidieron, fue el curriculum, y si este daba con el perfil te llamaban. Yo mentí todo, mentí puse obras de teatro que ni sé, me copié de chicos de comedia musical. No sabía hacer nada, y mentí. Qué iba a poner ‘se jugar al futbol nada más’, entonces puse obras de teatro, que eran incomprobables…”, contó un poco avergonzado.

Pero se defendió: "Quince años, era mi primer casting, tenía que quedar de cualquier manera, tenía que luchar por eso. A parte uno puede mentir, pero después te toman el casting, y a mí me tomaron el casting. Me hicieron cantar, bailar y actuar, las tres cosas, no se perdieron de nada", detalló.

Patito Feo fue solo el inicio de su carrera actoral, después participó en otras novelas, como Graduados que marcaron un antes y un después. "Graduados fue una de las cosas más fuertes que hice, era una locura, hacían treinta puntos de rating, trabajaba con actores que ni me iba a imaginar cómo Nancy Duplaa, Luciano Cáceres y ni hablar de la amistad con Gastón (Soffriti)", contó Lucas Velasco.

Y agregó: "Y ahí fue un ‘bueno, realmente quiero hacer esto’. Porque lo que me dio Graduados, hasta ese momento no me lo había dado ninguna serie, ni nada de lo que hubiese hecho. Me quedo con las personas que conocí y con el hecho de que acentuó mi decisión por seguir por este camino".

Después de Graduados siguieron otras novelas, películas, logró un rol protagónico en la serie española "Todos por el juego" e incluso formó su propia banda musical "Arturitos". Pero hoy su vida gira entorno a lo actoral y podríamos decir que su futuro estará en España donde estuvo grabando "El Internado Las Cumbres" que se estrenará el próximo 19 de febrero por Amazon Prime Video.

La realidad es que logró lo que quería, y poco a poco sigue creciendo en su camino actoral. La pregunta es ¿Dónde lo veremos próximamente? Aún no sabemos, pero él aseguró: "Hay cositas pero no puedo adelantar mucho"

Lucas se animó al Ping Pong de Preguntas

PING PONG PREGUNTAS LUCAS VELASCO.mp4 Ping Pong de preguntas a Lucas Velasco por Sofía Cinalli - Locación: Moshu (Moldes 3802)

Sofía: ¿Cuál fue tu primer trabajo?

Lucas: Patito Feo, pero antes trabajaba con mi primo en un Pet Shop, donde bañaba y les cortaba el pelo a los perros

S: ¿En que gastaste tu primer sueldo?

L: En un microondas, compré un microondas para mamá y porque yo quería calentarme la comida.

S: Si no hubieses sido actor, ¿A que te hubieses dedicado?

L: Fútbol, pero sino marketing también me gusta mucho.

S: ¿Comida preferida?

L: Milanesas

S: Animal que te represente

L: El león, de hecho lo tengo tatuado.

S: Emoji que más uses

L: El que saca la lengua y guiña el ojo al mismo tiempo

S: ¿Sos pícaro?

L: ¿Picarón no? Me lo sacaste de la boca… Sí, sí, porque eso es pícaro.

S: ¿Qué fue lo último que googleaste?

L: Entré a Olé, todo fútbol en mi vida

S: ¿Un toc?

L: Muchos. No puedo dormir si hay una mínima luz de algo, punto rojo o algo y si hay un cajón abierto, una puerta abierta, lo que sea por más que no la vea, necesito ir a cerrarla.

S: Libro preferido

L: No tengo libros, no leo jaja

S: Películas preferidas

L: Tengo varias, pero "Creep 2"

S: ¿Un perfume?

L: Diesel

S: ¿Un trago?

L: No soy de tomar alcohol, no me gusta, pero si tengo que elegir, elijo un trago dulce, frutal.

S: Dulce o salado

L: Dulce 100%

S: ¿Playa o montaña?

L: ¡Playa! Puedo estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.

S: ¿Morochas o rubias?

L: Me da igual

S: ¿Qué es lo primero que mirás en una mujer?

L: ¿De que distancia? jaja Depende, si la veo de lejos veo ‘si está buena’. Si la veo de cerca y es simpática eso me atrae también.

S: Pero los ojos, la boca, la sonrisa...

L: La sonrisa me encanta, si tiene muy buena sonrisa me encanta. Por eso, si está cerca me doy cuenta de la sonrisa, pero si está muy lejos no…

S: ¿A quién fue el último mensaje que enviaste?

L: Un amigo mío porque vamos a hacer un ciber en mi casa, vamos a poner cuatro monitores y vamos a jugar al War Zone (Call of Duty) juntos sin parar.

S: ¿Tenés muchos tatuajes?

L: Creo que nueve o diez.

S: ¿Alguno con significado?

L: Si, tengo el número 33 porque es mi número y es un número maestro. Me lo tatué para que me acompañe.