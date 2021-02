Lucas Velasco y su inolvidable experiencia en "El Internado"

POPULAR, tuvo la oportunidad de charlar con él -quien actualmente vive en España- y dio detalles de la grabación de la serie y adelantó que lo deparará su futuro.

“El Internado Las Cumbres”, es una serie de 8 episodios protagonizada por actores de varios países entre ellos Mina El Hammani (conocida por la serie Élite) y Ramiro Blas (Vis a Vis) que "transcurre en un internado en el medio de la montaña, cerca de un monasterio. Dentro de ese internado hay una serie de alumnos muy conflictivos, con problemas de conducta” comenzó explicando Lucas Velasco, quien interpretará a 'Mario', un profesor de educación física.

Uno de los objetivos de este internado es preparar a los "chavales" -como le dicen en España a los jóvenes- para la reinserción en la sociedad y ahí es donde entra el rol de Mario. "Es la mano derecha de la directora y es el que trata que todas las reglas se cumplan. Es el más severo, el más exigente y quien intenta que nada se salga de lugar”, detalló Lucas sobre su personaje que poco se asemeja a él en la vida real. No sólo porque Mario es exigente y no saca "ni una sonrisa", sino porque es homosexual.

"Es totalmente diferente a lo que soy yo. De hecho es un personaje con un desafío muy grande para mí, porque mi personaje es 'gay' y va a tener un romance con uno de los trabajadores del instituto", detalló el actor. Y añadió: "Es el único personaje en toda mi carrera que no tiene que ver con Lucas en lo personal. Los demás siempre tenían un poquito del 'cancherito', el 'galán', el que hacía reír, pero este no tiene nada que ver. Ya la forma de caminar, los gestos, las expresiones es totalmente nada que ver a lo que soy yo".

Pero, eso no es todo. "El Internado Las Cumbres" -contó Lucas- “es una serie que roza el género de terror, suspenso y aventura, porque más allá de lo que pasa dentro del internado, afuera en el bosque, también pasan cosas”, y él no zafó... A pesar de negar haber tenido experiencias paranormales, más allá de soñar que veía cosas y levantarse gritando, el joven actor admitió que el grabar la serie en ese bosque le dio miedo. "La grabamos en un bosque real que estaba todo oscuro, había niebla –porque grabábamos a la noche o a la madrugada- y no te podías separar ni 2 metros porque te perdías", explicó.

Y como si fuese poco... se perdió en el bosque (de noche) ¡por más de 3 horas! Sí, se perdió y sus miedos se volvieron aún más reales. "Con un compañero del elenco nos perdimos. Logramos volver, porque dos días anteriores habíamos ido a un lugar que tenía cerca un lago, entonces iba siguiendo el sonido del lago, pero estuvimos perdidos como 4 horas en el bosque, sin celulares, ni nada", detalló. Y añadió: "Llegamos todo cortados por las plantas pero llegamos. Fue un momento muy tenso, horrible, encima mi compañero tenía ataques de pánico y yo era el más grande, tenía que estar tranquilo".

A pesar de esa experiencia no tan linda, "El Internado Las Cumbres" dejó en el actor buenos recuerdos: "Los lugares, el bosque, los monasterios, parecía una peli de 'Game of Thrones'. Fue una experiencia increíble porque compartimos con todo el elenco una casa en el medio de la montaña." Y destacó la experiencia de trabajar en España donde los propios directores y productores lo ayudaron en la preparación del personaje: "la verdad que te acompañan mucho durante el proceso y trabajar así es muy importante".

España y su futuro

Muchos se preguntarán que fue lo que impulsó a Lucas Velasco irse a vivir a España. Algunos lo remitirán a una relación amorosa ya que su ex era española, otros por trabajo, ¿Pero que fue lo que hizo que el se fuera? "Uff... Hay un trasfondo, pero lo que primero me llevó a España fue que me contrataron para una serie “Todo por el juego”, que la grabé con Globomedia (una productora muy grande de allá, la misma que hace "El Internado Las Cumbres")", explicó.

Y añadió: "Fui tres meses a grabar y ahí conocí lo que era trabajar en otro lado y me encantó como se trabaja en España. Para mí “Todo por el juego” fue muy importante. Primero por todo lo que fue: grabar algo nuevo, la experiencia de viajar, trabajar y vivir en España y segundo por la experiencia de tener un personaje que para mí fue uno de mis primer protagónicos. Si no hubiera hecho esa serie no me hubiese dado cuenta de que realmente quería vivir y trabajar allá”.

Pero no le fue fácil, y a pesar de que él visualizaba su futuro en España las cosas tardaron un poco más de lo que él hubiese querido. "Fue el momento más difícil, porque para trabajar allá necesitaba una ciudadanía y yo no tenía. Tuve un año muy difícil hasta que lo conseguí, me instalé, me surgió lo del "Internado Las Cumbres" y ahora estoy muy seguro que quiero quedarme en España", remarcó.

Aunque dejó abierta una ventana a cualquier proyecto que se le presente: "Trabajaría en cualquier parte del mundo, siempre y cuando sea un desafío. Hace mucho que estoy trabajando y siempre me tocaron personajes similares, entonces quiero encontrar nuevos desafíos", concluyó Lucas Velasco.

Sobre su futuro laboral mucho no pudo adelantar, pero aseguró que "hay alguna cosita" en España pero que no puede decir mucho más.