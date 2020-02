Luces y sombras de los Oscar: agradecimiento argentino y papelón con Luke Perry

Sin lugar a dudas, "Parasite" -del director surcoreano Bong Joon Ho- fue la estrella de la noche y se alzó con cuatro estatuillas: "Mejor Director", "Mejor Película", "Mejor Guión" y "Mejor Película Internacional". Un hecho histórico que fue celebrado hasta por el propio presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien en su cuenta de Twitter expresó su felicidad por los premios obtenidos.

"Extiendo mi agradecimiento especialmente por dar sentido a la valentía y al orgullo del pueblo surcoreano", manifestó el mandatario y aseguró estar "orgulloso del director Bong Joon-ho y del reparto".

Uno de los momentos más esperados de la noche es el de los homenajes a las figuras que fallecieron a lo largo del año. Sin embargo, el segmento "In Memoriam" fue uno de los más cuestionados ya que hubo dos importantes ausencias: Luke Perry y Cameron Boyce. La no inclusión del primero llamó notoriamente la atención ya que formaba parte del elenco secundario de "Érase una vez en Hollywood", una de las películas con más nominaciones de la noche. Mientras que Boyce era una de las jóvenes promesas de la factoría Disney.

Por otro lado, una de las sorpresas de la noche la dio Andrew Buckland -uno de los ganadores por Mejor Montaje por su trabajo en "Ford vs. Ferrari"-, quien le dedicó el premio a su familia en la Argentina. "Si no fuera por la Argentina, yo no hubiese estado acá. Conocí a mi esposa viajando, ella es de la Argentina. Cuando viví ahí, reviví mi pasión por el cine", aseveró en una conferencia de prensa posterior a la premiación.

Otro dato excepcional fue que Charlize Theron lució en los Oscar un collar de cinco millones de dólares de Tiffany & Co, con pedrería que alcanzó los 26 quilates.