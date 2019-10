Luciana Salazar adelantó "triunfazo" y la maltrataron en las redes

Respecto del lado íntimo, en una entrevista con Ciudad, la rubia respondió todo tipo de preguntas referidas a su intimidad, sus gustos a la hora del amor ¡y hasta confesó que fue encarada por varias famosas!, Indagada por Tomás Dente sobre si podría fijarse en una mujer, la participante del Súper Bailando se sinceró desde un móvil para el ciclo Siempre Show dijo: "No, la verdad que no. No me gustan las mujeres, no me genera pero nada de nada. Y dudo que me genere porque, si ya no me genera ahora, ¿me va a generar a los 80?".

ADEMÁS:

Luego aseguró "Una vez una chica se me acercó en un boliche que estaba re de moda y me dijo "con la única chica que me quiero ir de acá hoy es con vos". Yo le dije "linda, sos divina, pero no me gustan las mujeres". Ella no era famosa y era muy linda". Pero los encares a Luli también tuvieron protagonistas célebres: "Me encararon famosas, pero eso no se puede contar. De hecho con alguna quedó alguna fricción. ¿Si estuvo en ShowMatch? ¡Sí!", agregó. Y cuando en el piso nombraron a María Eugenia Ritó, Luciana habló con sus gestos: "Pero no fue la única. Hubo varias. Hubo morochas y muchas rubias". "Muchas tantean por mi mánager para no mandarse de una. Me puede parecer linda una pareja heterosexual, ahora sola individualmente a una mujer, no. Pero tampoco compartir. Si pienso en un trío, no pienso en dos mujeres jajaja" cerró, divertida.

En el plano político, ayer Salazar, aprovechando que la veda electoral no rige en las redes sociales, publicó en Twitter el boca de urna. anticipando los resultados que acertó en los ganadores pero no con los números. Así, generó un escándalo en los comentarios debido a que fue acusada nuevamente de ser una operadora política y se burlaron por errar en la cantidad de votos de cada uno.

Embed Se viene un triunfazo a nivel nacional!! — luciana salazar (@lulipop07) October 27, 2019

Más tarde, Luciana anticipó: “¡Se viene un triunfazo a nivel nacional!” con cifras y todo. “¡Habemus nuevo Presidente! ¡Felicidades 53,2 a 32,9 @alferdez!”, publicó, sin darse cuenta de que eran los números de la Provincia de Buenos Aires.

Sus seguidores no le dejaron pasar por alto el error y se lo recalcaron a través de duros mensajes. “Lo tuyo es de periodista muy seria @lulipop07. ¡Seguro estudiaste periodismo en la misma escuela de multitalentos de la Rímolo!”, le espetó uno de ellos.