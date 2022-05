Apenas 24 horas horas después de que saliera a pegarle al economista en El Trece por decir que no tiene compromisos de ningún tipo en la crianza de su hija Matilda, la actriz y modelo salió al aire en C5N y dijo que lo que está viviendo "es injusto para mí y para mi hija. Hay muchas cosas que él hace en off y yo tengo que defenderme en on. Él hace todo para hacerme quedar como una mentirosa cuando es todo al revés".

Sus fuertes declaraciones incluyeron una revelación, la de un supuesto abuso cuando ya no eran novios. "Muchas veces me avanzó aún no estando juntos y yo tuve que frenarlo. Y él no siguió. Yo se lo conté a mi abogado y él me dijo que eso era un abuso. Creía que el abuso era cuando sigue después del 'no'. Lo tuve que frenar varias veces, no deja de ser un abuso", dijo en una entrevista telefónica.

"Que esta persona salga a desmentir situaciones, a mí me deja expuesta en un lugar que no me merezco y es injusto. Me deja como la delirante, la mentirosa, que fantaseo. La realidad demuestra que es todo al revés", añadió.

La blonda anticipó: "Estoy yendo a la Justicia por muchas cosas y por falta de cumplimiento del acuerdo que firmó y que cumplía perfectamente hasta antes de la mediación fallida que tuvimos".

Salazar no pudo contener las lágrimas y aseguró que “no puedo más”, y que "estoy juntando un montón de pruebas de daños para recurrir al fuero Penal y Civil".

La sobrina de Palito Ortega añadió que "esta situación es injusta para mí y para mi hija" y que "siento que todo esto está pasando porque yo no accedí a cosas que él quería, entre ellas pueden ser las sexuales. Es 100% despecho. Él me lo hace cada vez que no hago las cosas que él quiere".