Pero claro, la empresa Facebook (propietaria de esa red social) tienen sus propias políticas a la hora de publicar fotos de desnudez que exponen al usuario a la denuncia de otro instagrammer que se sienta ofendido por ese contenido y lo denuncie.

ADEMÁS:

Lo dicho viene a cuento de que ahora Mónica Farro (42) estalló de furia después de publicar unas fotos suyas sin ropa, de su luna de miel con su flamante marido, Leandro Herrera (31), que la red social bajó tras denuncias de otros usuarios.

Monica Farro y su esposo_01.jpg

Monica Farro y su esposo_02.jpg

La vedette, que pasa su Luna de Miel en Punta del Este tras dar el "Sí" el 16 de agosto, publicó fotos frente a un espejo con su esposo, ambos sin ropa, haciendo gala de sus trabajadísimos cuerpos de gimnasio y tan solo cubiertos por emojis y en poses sugerentes.

Mónica Farro desnuda en el baño.JPG

Tras la censura Mónica estalló: "Lamento tanta gente al pedo sin vida que denuncia mis fotos y las bajan de Insta, la verdad me dan pena, vivan y dejen vivir y si no les gusta, no me sigan. Esto es de uno mismo, al que no le gusta que no joda", escribió, molesta.