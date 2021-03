La panelista de Polémica en el bar apeló a su costado más sensual y se animó a hacer un topless para sus seguidores. A través de sus historias de Instagram se mostró frente al espejo de su baño y escribió: “¡Últimas semanas de verano!”.

salazar.jpg

La modelo posó tan solo con la parte de abajo de su traje de baño blanco con volados, y cubrió algunas partes de su cuerpo para la foto. Cabe agregar que aunque tiene más de 1,6 millones de seguidores, no suele publicar contenido diariamente, y es por eso que sorprendió con su osado posteo el fin de semana.

Recordemos que Luli además administra la cuenta de Instagram de su hija, Matilda Salazar, donde la siguen más de 300.000 usuarios. En este perfil se mantiene más activa y muestra el día a día de la pequeña de tres años: sus exclusivos outfits, peinados y tardes de juegos en el jardín.

Días atrás, Luciana Salazar confirmó a través de sus redes sociales que Martín Redrado la contagió de coronavirus cuando estuvieron juntos en Miami, Estados Unidos.

"Calculo que sí porque con él fue que tuve contacto estrecho, estrecho”, respondió Lulipop cuando le preguntaron si el expresidente del Banco Central fue quien la contagió.

Luego de coincidir en la ciudad de Florida, ambos debieron extender su estadía tras dar positivo en coronavirus. “Llegué un miércoles y el domingo habría sido el día en que me lo contagié. Me di cuenta a los cinco días que perdí el gusto y el olfato, pero fue leve. No lo padecí demasiado”, aclaró la mediática a través de un mensaje que le envió a Yanina Latorre a fines de febrero.