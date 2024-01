Luciano Castro se quejó del acoso callejero: "Me agarran la v..."

Luego de un episodio que sufrió en la televisión de Paraguay con una presentadora, volvió a hablar del tema. El actor reveló que se enteró de la magnitud del episodio a través de las periodistas Pía Shaw y Maite Peñoñori.

“Pía me llamó, después Maite, y ahí me enteré de todo. porque fue tan buena la nota que lo tomaron tan bien las chicas, que yo, que tengo esa tendencia a ser cristiano de que la culpa me mata, pensé ‘a esta piba se la hice pasar como el orto y después pensaba si era mi forma de decirlo, y empezás a buscar el por qué trascendió tanto, pero yo en definitiva no creo haber dicho nada que no sea cierto”, detalló.

“A mí me agarran la verga, me tocan el culo, las tetas, me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite. Ni siquiera me quejaría de eso, porque la verdad son tantos años que hasta es costumbre ya. Lo que pesa es que se trata ya de un tema sociocultural, de un cambio que nos involucra a todos”, expresó.

A la vez, subrayó que la cosificación no es un problema que lo afecta únicamente a él, sino que es una realidad para muchos hombres, especialmente aquellos que trabajan en el ámbito teatral.

“Si las chicas de aquel lado están diciendo esto, yo por ahí también tengo que decirlo, y no me incluye a mí solo, porque les pasa a todos los chicos que salen del teatro. Pero yo lo dije como una inocencia, casi como un chiste”, contó.

Fue en ese instante en que Marcela Tauro, conductora ocasional del ciclo, expresó: “Siempre digo últimamente que la cosa cambió, pero no cambió tanto”, a lo que Castro reafirmó esas palabras aclarando: “Porque somos unos caretas, cuando no soy un careta me mandan a laburar afuera, me dicen ‘andá a laburar a otro país, pelotudo’”.