Luego del escándalo, ¿Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato?

"Cabak se casa con su mujer Verónica Soldato", aseguró el periodista sin dar más detalles.

image.png Verónica Soldato y Horacio Cabak

Minutos después de que se diera a conocer esta información, Horacio Cabak publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que puso un manto de duda sobre la veracidad de la información del conductor de LAM.

"Iba a ser una cámara oculta para Marcelo Tinelli. ¡¡¡Me descubrieron!!!", compartió el ex modelo.

Luego, Cabak sumó otro tuit en el que dio a entender que no piensa casarse en el futuro cercano con Verónica. "Avísennos con tiempo que nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias", concluyó.

En los últimos días Horacio Cabak contó que vive en la misma casa con su mujer y que: "Afortunadamente está todo resuelto (...). Está todo tranquilo, vivo en mi casa con mi mujer y mis hijos".