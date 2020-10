Se trata de Luis Machìn quien, junto a su esposa Gilda Scarpetta, y al hijo de ambos, Lorenzo, están presentando una obra en streamingtitulada "En casa miento".

Precisamente, en el marco de la campaña promocional de ese emprendimiento teatral, ayer iba a ser entrevistado por el programa "El run run del espectáculo", que se emite por la señal de Crónica. Después de esperar un largo tiempo frente a la computadora que comenzara el reportaje -por medio de Zoom- escuchó, al fin, la presentación de su nota: “Nos vamos rápidamente a una comunicación muy pero muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín", dijo Fernando Piaggio, quien conduce el ciclo junto a Lío Pecoraro,

Pero el actor no respondió de modo acorde con las palabras del presentador. “Qué tal, acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar, muchachos... Hacemos la nota”, dijo claramente molesto el entrevistado.

-Piaggio cambió el tono y le preguntó a Machín: “¿Estás con mala onda?”.

- “No, no... ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Hace cuarenta minutos que estoy esperando para la nota...”, respondió Machín

Lo que iba a ser un reportaje simpático se convirtió en discusión. “Estoy sorprendido por tu mala onda, Luis”, replicó el conductor. Y Machín, enojado, replicó: “No, no... Yo estoy sorprendido porque estuve cuarenta minutos esperando para hacer la nota, por eso. Y que no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no. Es difícil así”.

Machín quiso calmar los ánimos, pero no pudo

Cuando Fernando Piaggio le explicó al actor que era la primera vez que un artista se enojaba por tener que esperar para una nota porque los artistas saben que se trata de un programa (El run run) en vivo de tres horas, Machín trató de de justificar su actitud: “No los conocía y no me avisaban, entonces yo no sabía si estaba al aire, si tenía que poner la cámara o el micrófono, estaba confundido, pero estoy acá”, dijo.

Pero ya era tarde, el que se enojó fue Piaggio quien lo sacó del aire con una frase lapidaria: “Está bien... Bueno, te deseo un lindo streaming, gracias Luis”, dijo y se cortó la nota.

El conductor, dueño del aire, cerró el episodio calificando a Machín de "gente tan desagradable" y remarcando "la mala onda " que se había generado con el público.