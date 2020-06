Luis Ventura blanqueó el motivo de su pelea con Marcela Tauro

En medio de la renuncia de la periodista de espectáculos al ciclo que conduce Jorge Rial, el presidente de APTRA opinó nuevamente del tema y terminó revelando el motivo de su enemistad con la panelista.

"No tendría que haber opinado. Hace 6 años que no estoy en Intrusos… No me quiero meter. Ojalá que Dios la ayude y le vaya muy bien. No es tema mío. Hoy, soy sapo de otro pozo. Lo de ella con Rial, que lo arregle ella con Rial, yo no me voy a meter en el medio", empezó diciendo en una nota en Los Ángeles de la Mañana.

Frente a esto, le comentaron: "Ella dijo 'yo creo que a Luis, en algún momento, alguien le debe haber contado la verdad de lo que pasó', como despegándose un poco de tu salida (del ciclo de chimentos). Ella dijo que ustedes eran amigos".

Ventura, rápidamente recogió el guante y si bien no ahondó en detalles, develó una conversación que tuvo con Tauro que fue el detonante del fin del vínculo: "Justamente. Yo mi cuenta con ella, la escuché yo de boca de ella, con estos odios. Escuché algo que a mí me dolió mucho. No lo esperaba nunca de ella. Pero bueno, se lo escuché a ella. Nadie me contó nada. Hasta que escuché de boca de ella lo que dijo, no lo creía, porque yo vivo de esto”.

Y descartó cualquier posibilidad de reconciliación: "Ya está. Mis heridas están cicatrizadas, tengo otra vida y otra mirada. Yo creo que en algún momento se va a dar cuenta de que se equivocó en algo. Lo que pasó, pasó. Ya está superado. Pasaron 6 años, ya es antigüedad".