Ante las constantes críticas recibidas desde el medio en el que trabaja, el conductor podría no volver con Showmatch. Además, como si los cruces mediáticos no fueran suficientes, el gerente de programación, Adrián Suar, no le devuelve las llamadas

Es un secreto a voces que Marcelo Tinelli está cansado del fuego amigo. Todo empezó con los fuertes cuestionamientos que recibió desde el medio en el que trabaja por su decisión de viajar a Chubut para pasar la cuarentena. En ese entonces, el conductor no titubeó al tuitear una vieja consigna del kirchnerismo: “Clarin miente”. Pero el cruce mediático no se detuvo ahí.