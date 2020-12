Luis Ventura recordó que fue amenazado de muerte

"¿A vos te cagaron a trompadas en la calle? ¿te asaltaron?", le preguntó Alejandro Fantino en su programa al periodista. "A mí me hicieron inteligencia, me esperaron dos, y al final fueron cuatro. Esto a propósito de una situación con Maradona, y ayer me di cuenta quién fue, quién lo mandó", disparó en Fantino a la Tarde.

El conductor, insistió y quiso saber más sobre lo sucedido en aquella oportunidad y le consultó a Ventura si el hecho lo conectaba con el mundo del fallecido astro del fútbol: “Absolutamente, porque di una información de Diego, de un incidente, y yo estuve con custodia tres meses, gente que me esperaba en la puerta del canal. Hubo gente que hizo inteligencia sobre a qué hora llegaba. Hasta que un día, sobre la calle Honduras, uno me tiró una piña”, detalló el periodista de espectáculos.

ADEMÁS:

Rating: cómo les fue a Juana Viale y a Andy Kusnetzoff

Además, aseguró saber quién fue la persona que llevó adelante el operativo: "Ya le digo a esa persona, que, si me pasa algo, el nombre ya lo di para que lo vayan a buscar. Ya tiré un par de nombres, porque no está solo".

El periodista también expresó que aún tiene miedo. Incluso sostuvo que "en su momento a mí me amenazó la socia de Claudia Villafañe de muerte, desde su celular me llamó su hija y me dijo que iba a aparecer en un zanjón".

Las declaraciones de Ventura reinstalaron el tema de las amenazas de las que fuera víctima.