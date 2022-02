Luisana y Bublé van a cantar que están "embarazados"

En las imágenes del videoclip se ve a la familia entera (los tres hijos, Noah, Elías y Vida) de compras en un supermercado. Allí la actriz argentina no disimula la pancita que se asoma en la remera ajustada al cuerpo. Ni siquiera la camperita liviana que tiene encima puede tapar la incipiente vida que marca la redondez de su panza. Por otra parte, el videoclip es una suerte de continuación del tema Haven't Met You Yet (No Te He Conocido Todavía) en 2009. Este videoclip transcurre en un supermercado, a poco de conocerse. La historia termina con un Bublé haciendo el ridículo frente a la cajera. Bublé soñaba un amor con Lopilato, en ese entonces algo irreal. En la historia de Nunca Dejaré de Amarte, los dos (Lopilato y Bublé) vuelven a un supermercado y protagonizan varias escenas- homenaje al cine romántico y en el final se despierta frente a la misma cajera. Y a la hora de retirarse no lo hace sólo sino con Lopilato y los tres hijos de ambos. Por ahora, Lopilato se mantiene en reserva frente a la prensa argentina. Pero sitios webs ingleses como TMZ, al igual que otros sitios como Just Jared y diarios tradicionales como The Sun y The Daily Mail aseguran que la actriz espera su cuarto hijo con el cantante. En una nota en diciembre pasado, Bublé, sin embargo, dio una pista al sitio US Magazine: "Mike, tal vez tengamos uno más", confió el músico y cuando intentó opinar su mujer le dijo: "Me parece tan lindo que creas que tienes una opción".

En octubre pasado, la actriz viajó a nuestro país para rodar la tercera zaga de su personaje, la agente Pipa para la plataforma Netflix. En los bellísimos paisajes de Purmamarca y Tilcara (Jujuy). Durante el rodaje fue el blanco de la acusación de los padres de un colegio primario, cuyo establecimiento cerró para la grabación.