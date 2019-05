Luli Salazar debe patentes y ya no sale "tanto" a comer afuera

"Ya no hago compras grandes. Voy y compro en el día lo que necesito. No salgo tanto a comer afuera, gracias a Dios tengo la suerte de que me inviten", dijo a un cronista de Involucrados.

La conductora de Chismoses decidió confesar su situación después que se filtrara que debe el pago de patente como así también infracciones por estacionar en lugares prohibidos.

Incluso, Luli cuestionó al gobierno de Cambiemos por su falta de políticas a largo plazo. "Están pensando cómo quedar en el poder eternamente más que pensar en las políticas y en cómo tiene que estar la gente y cómo vivir bien", agregó.

¿Está siendo perseguida desde el poder? En respuesta, la sobrina de Palito Ortega tuiteó: "¡Mismos métodos! Si decís o te quejas de la situación del país, no solo te mandan a los trolls a matarte en las redes, sino que te sacan a la luz infracciones o te mandan a la AFIP".

Embed - tweet lulipop Mismos metodos!! Si decis o te quejas de la situacion del pais, no solo te mandan a los trolls a matarte en las redes, sino que te sacan a la luz infracciones o te mandan a la afip. Copian los mismos metodos de persecucion que el gobierno anterior o peor https://t.co/lSSA7U1Hk3 — luciana salazar (@lulipop07) 26 de abril de 2019

