Magui Bravi hizo de las suyas en un video

“Bs Ns. Día feliz pero larguísimo! Uds?”, escribió Magui Bravi junto al video donde se la puede ver con una remera blanca escotada que deja al descubierto su panza y un pantalón holgado.

El video superó largamente los 30 mil likes y tuvo un tendal de comentarios de sus seguidores en Instagram.

“Linda”, “Bellísima”, “Belleza total”, “Una bomba”, “La mejor de todas, lejos”, “Siempre bella”, son solo algunos de los mensajes que pueden leerse junto al último video compartido.

Magui Bravi trabajó mucho tiempo como azafata, mientras estudiaba danza. Se hizo conocida por haber participado en el reality show Soñando por bailar 2 en el cual se consagró campeona, y el Bailando por un sueño 2012, certamen en el que salió subcampeona de esa edición.

Luego tuvo un largo recorrido en los medios y actualmente conduce Clave argentina por Canal 9.

UNA DURA EXPERIENCIA

En diciembre del año anterio, cuando Andy Kusnetzoff lanzó la consigna de que los invitados de PH cuenten si sintieron una invasión a su intimidad jamás se esperó el estremecedor relato de Magui Bravi un tanto conmocionada por un recuerdo espantoso, la actriz y bailarina reveló que fue víctima de un intento de violación: "No lo había contado en tele porque sentía que había sido culpa mía. Fue antes de entrar en los medios".

Tras la aclaración, Magui comentó: "Me acababa de mudar a capital, yo soy de La Plata. Y a mí me gusta mucho llamar la atención, nunca me visto para pasar desapercibida. Entonces, salí del subte vestida muy llamativa y vi que había un chico que me había mirado, que me siguió hasta mi casa. Viví una situación muy violenta, por cosas que no me di cuenta".