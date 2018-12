Magui Bravi reveló que sufrió un intento de violación 

A través de un mensaje en Twitter, la bailarina relató el violento intento de violación por parte de un hombre que padeció cuando ella tenía 19 años.

“Me ahorcaba y trataba de violarme. Le pedí llorando que pare Y traté de defenderme. Me pegó, me tiró al piso y me empezó a llenar de patadas”, detalló Bravi.

A continuación, el crudo testimonio:

