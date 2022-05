En la "pelea estelar" de la noche, Majo Martino y Martín Salwe, blanquearon su mala relación dentro del hotel.

El locutor y la periodista venían en crisis desde la nominación anterior, ya Majo, muy dolida, catalogó el voto de Martín Salwe como una traición.

"Si tuviera que definir a Martín con una palabra... basura", dijo Martino en el detrás de cámara.

El Hotel de los famosos.mp4 Majo Martino feroz con Martín Salwe en El Hotel de los famosos

"Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff. Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte", argumentó sin vueltas, Martín, quien fue el primero del staff en pasar a votar.

Por su parte, Majo Martino fue más categórica en su devolución: "Yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y como te conozco, sé que estás en una pose, que estás en un personaje y que te sirve; pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir".

cara-a-cara-en-el-hotel-de-los-famosos.png Majo Martino cara a cara con Martín Salwe

Si bien parecía que los unía una relación de amistad que mantenían fuera de El Hotel de los Famosos, la relación entre Majo Martino y Martín Salwe parece no tener vuelta atrás.

"Te digo algo y que no te lastime. Hoy, si tengo que pensar los vínculos, prima muchos más los nuevos que éste", contratacó el locutor.

"Más allá de que no te crea y que lo sigo sosteniendo, me parece perfecto porque me pasa exactamente lo mismo. Prefiero más un vínculo nuevo que el tuyo", aseguró ella, justo antes de devolverle el voto.