Majo y Silvina se enfrentarán en la gala de eliminación

Martino quedó herida por considerar que fue traicionada por varios participantes de ponerla al borde de la eliminación.

Uno de los casos apuntados por la periodista fue el del Martín Salwe, a quien le dijo: "Me duele en lo más profundo que me hayas votado, a mí me metiste un cuchillo en la herida".

"Cuando pasen los días te vas a dar cuenta que mi voto no modificaba la tendencia", contestó Salwe.

Por su parte, Silvina Luna, la participante que competirá con Majo Martino, expresó: "Estoy en un mundo de emociones, me está pasando de todo, me da cosa porque pienso que es cualquiera competir con ella y que una de las dos se va a ir. Pero, esto es un juego y las dos vamos a dar lo mejor".

La periodista y la modelo se enfrentarán el lunes en el desafío de la H para definir quien es el próximo participante eliminado del reality.

RATINGS

Durante el prime time del viernes, Fugitiva, de Telefé, y El Hotel de los Famosos, de El Trece, tuvieron un parejo rendimiento en cuanto al rating.

La novela extranjera estuvo arriba con 10.1 puntos contra 9.9 de El Hotel de los Famosos, que bajó sus números con respecto a lo que había registrado en los días anteriores.

Lo más visto de la noche fue el noticiero Telefé Noticias, con 10.6 puntos, contra los 7.2 en su franja de Los Ocho Escalones del Millón, de El Trece.