Malena Narvay destrozó a Julián Serrano: "Perdoné mucho, no fue una relación sana"

"No hablé de esto antes porque fue una época de muchas cosas juntas, la decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas". Agregó que está "mejor" y que "mis amigos me están ayudando mucho y convivir con mi familia me hace bien. Siento que de a poco vuelvo a ser yo porque estuve muy perdida y ahora me estoy reencontrando".

Serrano había dicho que se seguían hablando pero la actriz aseguró que "no estoy preparada para tener contacto, no me ayuda", manifestó ella en diálogo con Teleshow y aclaró que no va a meterse "en profundidad (sobre lo que ocurrió entre ambos) pero más allá del final, fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y 'perdones' que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien".

Al mismo tiempo que remarcó: "Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma; no está bueno perder tu amor por vos" y concluyó señalando que "obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso".

Por otro lado, Serrano reveló en las últimas horas como tomó el hecho de que su ex novia Oriana Sabatini fuese diagnosticada con coronavirus. "Me enteré (que se había contagiado) por Twitter, pero la vi en un video en el que estaba bien. Y ahí dije 'ok, está bien'. Pero la verdad es que sí, me preocupé", aseveró.