Maluma contó que pasó con los fanáticos argentinos durante la final de la Copa América

El cantante colombiano, quien se mostró muy activo y alegre durante la previa y la mayor parte del partido, protagonizó un tenso cruce con hinchas argentinos tras el tanto de la victoria albiceleste, según se pudo observar en videos que se viralizaron en las redes sociales.

Lejos de la imagen festiva que suele proyectar en su música, Maluma intercambió insultos con algunos aficionados argentinos que, en medio de la euforia, lo provocaban. Las imágenes muestran al artista visiblemente molesto, gesticulando y profiriendo palabras contra los hinchas rivales. Este incidente generó diversas reacciones en las redes sociales.

Maluma aclaró lo ocurrido con los fanáticos argentinos durante la final de la Copa América

En una filmación que cargó a las stories de su cuenta de Instagram, Maluma desmintió los rumores sobre una actitud hostil hacia los fanáticos argentinos. “Vi por ahí unos rumores que decían que yo estaba alegando. Eso es mierda, no crean lo que ven ahí por redes sociales, no me estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso a gritar a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esas sillas y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”.

Finalmente, el cantante colombiano compartió su emoción por la experiencia vivida y agradeció a todos. “Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano, gracias por dejarnos en alto, gracias por todo. La verdad fue un momento que jamás se me va a olvidar, jamás estar ahí en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección de música de Colombia, en una suite vibrando todo y celebrando por nuestro equipo. No tiene precio, no lo cambio por nada. Repito: gracias a nuestra selección por lo que hicieron y felicidades al pueblo argentino por esta Copa América. Nos vemos en un futuro muy cercano. Estamos listos para el Mundial. Felicidades mi selección, los amo”.