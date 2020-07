Parecía que esta réplica se limitaría a material del Diez entrenando, pero se extendió a un audio que se filtró en las últimas horas. “Escúchenme, córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto es la verdad me duele”, dice el ex futbolista.

Tras el estallido de ese material, Intrusos compartió un video exclusivo en el que Diego vuelve a demostrar el malestar con sus hijas. Con un tono confrontativo, y agitado como si previamente hubiera hecho ejercicio, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata aseguró que “Hacen todo por plata”.

“¿Estaba muerto, no? Y ahora que van a decir, qué van a inventar. Están haciendo todo por plata, y por plata no se compra el corazón de nadie. Maradonianos, los adoro y los quiero. Síganme, yo no les voy a fallar. No les fallé nunca, ahora tampoco aunque me quieran bastardear. Yo tengo alrededor mío a la gente que quiero, a la gente que me hace bien”, sentenció.

“Diego tiene un pico que es maquiavélico”

A partir de esta polémica que rodea el círculo más íntimo de Maradona, el Doctor Fernando Burlando –quien representa legalmente a Claudia Villafañe- dio su visión. “Lo que le hace a sus hijas jamás lo haría una persona que está en sus cabales. Uno puede tener la esperanza de que sea una medicación o el entorno. Hay muchas cosas que se vieron donde Diego daba marcha, luego contra marcha, esto es un mecanismo”, afirmó en diálogo con Distancia Social (Radio Colonia).

En ese sentido, el abogado afirmó cuáles son las alternativas que pueden barajar Dalma y Gianinna: “Hay varias acciones que uno puede pedir en casos que uno lo puede ver privado de la libertad. A mucha gente se la tenía medicada en la época de la subversión para que no moleste. Se puede pedir una determinación de capacidad. Se pueden hacer pericias, para darle calma a la gente que más lo quiere. No sabes en qué momento te toca la oportunidad de verlo a diego. A Diego le manejan el celular, no sabemos si contesta, si no contesta, si es él o no”.

Además, el letrado se refirió a las disputas legales que viene afrontando su defendida: “Con Claudia tuvimos que recurrir a la justicia para detener la violencia de género. La forma que pedimos un bozal legal porque las agresiones mediáticas eran injustificadas”.

Y agregó: “Hoy la causa penal de las camisetas, se la puse al arco, a los 90”. Todas las cuestiones penales se archivaron. Solo quedó un juicio civil por un departamento que dicen que Claudia compró y vendió. En Argentina la justicia penal dijo que estaba todo out. Diego no fue a declarar a Estados Unidos, tanto quilombo y después no fue”.

