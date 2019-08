El incidente refiere a la previa del partido entre el Gato y Roger Federer. "El detalle es que jugaba contra él, así que era un poco difícil que gane", recordó la actriz a Catalina Dlugi en su ciclo radial por la Once Diez.

El hecho que sucedió hace 14 años, precisamente había sido recuperado en el programa Perros de la Calle de Andy Kusnetzoff donde Gastón oficiaba de columnista. Desde ahí, el tenista habló de su crisis y pelea con Marcela, en la jornada previa con Federer, que derivó en una aplastante derrota.

"Un gesto de machirulo típico", definió este fin de semana Kloosterboer reviviendo aquel día controvertido, durante la emisión de radio. "Era el día que me iba de luna de miel (con Fernando Sieling). Empecé a buscar el teléfono de Andy para decirle ‘¡Andy, atendeme!’’, admitió la muchacha sin poder disimular cierta impotencia.

"Los celos estúpidos", según describió Gaudio, incidió en su caída deportiva. "Tenía que jugar a las 11 de la mañana y eran las 3 y yo seguía con el teléfono, ¡¿entendés?", había confiado el tenista a Andy.

Eran las cuatro de la mañana y me quedé mal, estaba angustiado. Contradiciéndolo, su ex novia dio su versión: "Es una cuestión de que la mujer se hace respetar y al hombre no le gusta", concluyó ella convencida.