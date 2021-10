Marcela Tinayre habló sobre la salud de Mirtha Legrand: "Me asusté mucho"

La conductora brindó detalles y agradeció públicamente las demostraciones de afecto y apoyo que recibió de parte de amigos y allegados que se interesaron por la evolución de su salud.

"Ayer, antes de empezar el programa, mi mamá no se sentía bien, y yo no dije una palabra. Sólo le dije a Álvaro: 'Sosteneme hoy', porque, la verdad, fue muy difícil hacer el programa y recibía en mi teléfono toda la información que me estaban dando los médicos y desde la casa de mi madre", reveló Marcela.

Marcela-Mirtha.jpg Marcela Tinayre agradeció a los médicos y a todos los que se preocuparon por la salud de Mirtha Legrand. Archivo.

Luego, como había afirmando "hoy sí que son buenas tarde realmente", explicó que el día anterior había conducido su programa de cable "sumamente angustiada, preocupada" porque "me asusté mucho".

"Terminó el programa y me fui corriendo al Sanatorio Mater Dei", contó Marcela donde se encontró con su hija Juana Viale y agradeció porque estuvieron "muy contenidas porque en un principio no la podíamos ver" a Mirtha.

Y tal y como era previsible, la hija de la diva de los almuerzos reveló un detalle: su mamá fue a internarse "maquillada, linda, estaba divina". "Estuve con mi mamá a la noche en la Unidad Coronaria que no se puede entrar, solamente unos cinco minutos, que fue lo que hicimos por separado, y me dijo: 'Estoy muy bien, no tengo miedo'".

"Yo no voy a inventar información, están los partes médicos, le colocaron dos stents y está regia", dijo Marcela y agradeció también a la prensa por cómo trataron la información.

"Franca mejoría"

Las autoridades del Mater Dei dieron a conocer este sábado un nuevo parte médico en el que se señala que "La Sra. Mirtha Legrand continúa en franca mejoría al tratamiento realizado, con buena evolución en las últimas 24 hs".

El escueto informe -que lleva la firma del director médico de la institución sanitaria, Roberto Dupuy de Lome- no detalla cuándo la diva de 94 años podría recibir el alta, y emplazó a los medios a esperar hasta mañana a las 11hs. por un nuevo parte.