Marcelo Tinelli demandará al Coco Basile por tratarlo de "ladrón"

Todo comenzó cuando en el ciclo Bendita TV estaban haciendo un informe sobre esa convocatoria y el ex entrenador le mandó un mensaje a Any Ventura. "Me imagino que no estarás de acuerdo con el ladrón de Tinelli -arrancaba el mensaje de Basile- Lo único que quiere es seguir robando y ustedes, con Beto a la cabeza, le dan manija a este botón. Si querés, decí que lo dije yo: para terminar con el hambre hay que dejar de afanar", se leía en el chat.

Ahora Tinelli le contestó con una carta documento dirigida a Basile: "El objeto de la presente es intimarlo a que ratifique o rectifique los términos del mensaje de WhastApp que habría remitido a la señora Any Ventura durante Bendita TV, difundido públicamente por su conductor Beto Casella", dice el documento que fue enviado por los abogados de Tinelli. En el mismo, el conductor considera que dichas expresiones son un "ataque al prestigio, buen nombre y honor".

"Motivo por el cual formulo expresa reserva de derechos de querellarlo penalmente por calumnias e injurias -agrega- y además demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios proferidos". Y concluye: "Para el supuesto que recapacite y decida retractarse de sus expresiones, la misma debe ser hecha, como mínimo por cualquier medio de difusión y similar alcance público".

Lo que llamó la atención fue la contestación del Coco. El ex entrenador respondió, a los efectos de rechazar la carta documento: "No solo desconozco la representación que invoca, sino que el contenido de las manifestaciones que califica de injuriosas y calumniosas no revisten la entidad de tales, amén de no haber sido el autor de la propalación de dichas frases".

Por otra parte en el escrito a modo de descargo, que aún no fue tenido en cuenta por la Justicia, Coco dice: "Es el propio contenido de su misiva el que da cuenta de una supuesta expresión dentro de un ámbito privado y a través de un medio acotado a los interlocutores en cuestión (por el mensaje de wasap), relacionado con un asunto de interés público como lo es la lucha contra el hambre y las iniciativas adoptadas por los gobiernos como parte de sus políticas públicas".

Según Coco, las circunstancias mencionadas "excluyen la mentida conducta delictiva que pretende atribuirme erróneamente más allá de que jamás he tenido la intención de desprestigiar, ni injuriar ni calumniar a nadie y así he obrado a lo largo de mi vida".

Por ahora Tinelli no le respondió a Basile y ahora será la Justicia la que decida si le da curso al pedido del conductor del Bailando y de esa manera llegar a comenzar un juicio o si todo termina en un pedido de disculpas.

AHORA:

Patti Smith brindó una lección de punk sin la necesidad de estereotipos

Iorio irá a juicio por amenazar con un arma a un policía en Bahía Blanca