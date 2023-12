María Becerra agrega una segunda fecha a su histórica llegada a River

La joven cantante de 23 años, bautizada La Nena de Argentina, dio a conocer la noticia en medio de su maratónico ascenso en la escena de la música urbana, que ya le valió varias nominaciones a los Grammy Latinos, millones de reproducciones en plataformas y multitudinarios conciertos a lo largo y ancho del país.

“Quiero decirles que traigo data, chisme, información.”, comenzó diciendo María Becerra y sumó: “Sí, yo soy así. Desaparezco y de repente vuelvo con una bomba. Muchos me preguntaban si después del sold out iba a anunciar algo más. Y sí flaca, dale. Ponete a laburar. Va a haber una segunda fecha…”, le confirmó la artista a su público.

“Cortita y al pie, no hay más información”, agregó María sin dar más detalles al respecto aunque confirmó que pronto contará más detalles: “Tiro la granada de humo y me voy. Capaz vuelvo en un par de días y doy más información. Ustedes tranquilos”, concluyó la cantante en el video que a solo diez horas de haberse publicado ya acumula casi medio millón de me gustas y millones de reproducciones.

La artista quilmeña había dado una primera pista de este gran paso en su carrera cuando en junio último estrenó su hit Corazón vacío ante fans en un shopping porteño y, al finalizar, sugirió que comenzaba a prepararse para un show muy grande.

Cuando sus seguidores comenzaron a corear River, River, la artista preguntó con picardía: Si hago un River, ¿ustedes van", lo que convenció a muchos que ese sería su próximo gran objetivo.

Finalmente, acompañado de un video, María Becerra confirmó el 12 de octubre su -entonces único- show en el Monumental para marzo de 2024, en el que repasará los éxitos de sus dos discos de estudio, como Automático y Ojalá, e incorporará algunas novedades, entre las que se espera la participación de invitados especiales de renombre que ya colaboraron con ella durante los últimos tiempos.

Los tickets para esta segunda fecha se pondrán a la venta el próximo lunes 18 de diciembre a través del sitio web de All Access.

image.png María Becerra no para.

Colaboración entre Emilia, Callejero Fino y Big One, el video musical más visto del año en YouTube

"En La Intimidad | CROSSOVER #1, la producción de Big One que presenta una colaboración entre Emilia y Callejero Fino, se convirtió en el video más visto del año en la Argentina por YouTube, según un informe difundido por la plataforma.

La confección de este listado presenta a nueve producciones locales entre las diez más elegidas, en las que aparecen todos nombres ligados a los llamados géneros urbanos, como los de Ke Personajes, La Joaqui, Tini y Duki, entre otros.

El único video de otro país que se ubicó entre los diez más vistos es TQG, el tema que comparten Karol G y Shakira.

Por otra parte, este top diez también se caracteriza por estar ocupado por colaboraciones, excepto el caso del décimo lugar en donde se ubica Corazón vacío, de María Becerra, el único tema solista.

Además de posicionarse en el primer lugar, Big One es el artista con más presencias en este listado al aparecer en tres ubicaciones distintas.