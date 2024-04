Gran Hermano 2023: preocupa la salud de Furia

GH.mp4

Luego anunciar la presencia de Georgina "Coy" Scaglione, la hermana de Furia, Santiago del Moro mostró las imágenes de la mañana de ayer en la casa, luego de que Furia fue atendida por la médica que la controló durante los últimos días y que fue la responsable de comunicarle que debía salir para realizarle estudios en una clínica.

Durante el desayuno, Juliana le comunicó a sus compañeros -con acento español y tretando de restarle importancia al tema- “Salieron mal los estudios. Me van a llevar afuera” y agregó “Como es temprano y estoy desayunando y ya me estoy enojando conmigo misma, solo les cuento hasta acá”.

Durante la tarde -desde el confesionario- Furia habló directamente con el conductor del reality “El título es ‘cuidar mi salud’, básicamente. No quiero asustar ni a mi familia, ni a los furiosos, ni nada. Salió algo mal en un estudio y hay que corroborar. Puede ser una cosa muy tranqui a algo que no. Lo que me dijo la médica es que no me asuste, que no me preocupe, que todo tiene solución. Sí me preocupa porque es un tema de la sangre, y yo ya tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y demás, por ese lado me preocupo” le explicó Juliana a Santiago del Moro.

A la hora de explicar como se lo iba a comunicar a sus compañeros, Juliana Scaglione decidió aprovechar la situación que atraviesa a su favor “Hubo una especie de idea acá graciosa porque quieren eliminarme del juego hace bastante, la idea es como decirles que yo misma voy a abandonar la casa por salud, así que me van a ver irme no ahora, pero seguramente mañana. Ya todos saben que estoy haciendo ayuno, que corté la comida. Sé que capaz no es gracioso joder con la salud, pero sí va a ser gracioso para mi ver sus caras”.

Finalmente, ya en el living y frente a sus compañeros, la polémica participante expresó “No pensé que se iba a exponer tanto, pero la realidad es que tengo que tomar conciencia, saben que para mí esto es mi vida, que yo dejé mi vida para estar acá adentro. Pero bueno, también tengo un currículum familiar bastante heavy, de lo cual no tengo que asustarme. Ya tuve un llamado de atención la semana pasada, no comí bien, creo que me bajaron las defensas, me agarró infección. Ahora los estudios no dieron bien. Se los tengo que comunicar porque mañana ya no me van a ver. Yo voy a abandonar el juego. Quiero estar en la final, pero creo que primero está mi salud”.

Consciente de la situación de preocupación que estaba generando en sus compañeros de convivencia Furia terminar con las bromas y contarles la verdad “También quería decirles que esto es una joda. Sí, mañana me voy a hacer unos estudios, voy a salir de la casa. Así como me gusta reírme de ciertas cosas, sé que no se jode con la salud y por eso me voy a ir a hacer los estudios para volver y romperles todo bien adentro. A todos, hijos de p...que quieren verme afuera”.