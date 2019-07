Cuando radicó la denuncia Fugazot se encontraba trabajando con Darthés en Simona (El Trece) y dijo: "¿Pero justo con éste se van a agarrar? ¡Si hasta parece ganso!’ Y él me dijo: ‘no me ayudés más porque me hundís’".

Darthés no quería que la defensa de Fugazot sea pública, contó en el ciclo Las Rubias (Net TV), que conduce todas las tardes Marcela Tinayre. También Fugazot apuntó contra Calu Rivero, quien fue la primera en realizar la denuncia mediática en 2012 cuando era pareja del galán en Dulce Amor (Telefé): "Si vos tenés una escena de amor violento con una persona, ¿qué hacés? ¿Te atás las manos? A este pibe la primera persona que lo acusa dice que mientras grababan ella lo pasaba muy mal porque la toqueteaba. No hagas escenas de amor violento entonces", concluyó Fugazot.

Y recordó a Darthés: "Lo conocí cuando tenía 20 años y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie ni sobrepasarse con nadie. Y eso que era un muchacho que tenía al país atrás de él. Prácticamente convivíamos y nunca le vi nada fuera de lugar".

