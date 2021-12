María Valenzuela se hartó de que hablen de su físico

“Por fi, no hablen más de que si estoy flaca, demacrada o enferma...”, señaló la actriz a propósito de los comentarios recibidos en las redes.

“No quiero seguir bloqueando gente, gracias”, agregó María Valenzuela en sus historias de Instagram.

Sin título-1.jpg María Valenzuela: su respuesta.

La reconocida actriz fue más allá y compartió un “Comunicado”, tan escueto como categórico.

“Comunicado: El que haga un comentario sobre mi delgadez, lo puteo ¡y luego lo bloqueo! ¿Quedó claro? Gracias y felicidades”, disparó en las redes-

Además, publicó una imagen con un deseo para esta Navidad: “Te paso la bendición de Dios, pasala a todas las manos que puedas. No te quedes con ella”.

María Valenzuela tuvo que afrontar varios momentos difíciles a lo largo de su vida. Uno de ellos fue hace 5 años cuando, preocupada por su salud, le pidió a sus hijos que la internaran en una clínica psiquiátrica. En ese entonces pesaba 38 kilos y arrastraba una profunda depresión tras la muerte de uno de sus mejores amigos.

"Venía de una seguidilla y se sumó la muerte de un amigo, que era como mi hermano. Estaba con un negocio que tenía que ver con una hotelería que iba a hacer, cerca de Luján, Villa Ruíz, y llegó un momento que no se pudo seguir por la muerte de Gaspar, y me tiré en la cama. Un íntimo amigo llamó a mis hijos, se aparecieron y fui a ver a un psiquiatra. Después, cuando tenía que volver a verlo, me agarró un ataque de pánico que no podía salir", reveló tiempo más tarde.

De a poco, gracias al trabajo de sus médicos y el acompañamiento de su familia y amigos pudo salir adelante e incluso volver a trabajar. Sin ir más lejos, durante la pandemia debutó con Eva y Victoria, una obra que protagoniza junto a Sabrina Carballo, y a pesar del temor que le generó la situación mundial, se mantuvo muy entusiasmada.