Mariah Carey sigue facturando millones gracias a la Navidad

El clásico navideño, que se ha convertido en un himno de la temporada, le reporta a la cantante norteamericana cerca de 3 millones de dólares cada diciembre, sólo por las reproducciones y derechos de su uso. Según informó NBC News, desde su debut, el tema ha acumulado más de 103 millones de dólares en ganancias a nivel mundial.

Mariah Carey no solo obtiene ingresos por las descargas digitales de la canción, sino también por sus millones de reproducciones en plataformas de streaming y los derechos de autor cada vez que se utiliza en programas de televisión, películas y comerciales.

Una canción imbatible

A pesar de la aparición de nuevos temas navideños a lo largo de los años, ninguno ha logrado destronar a “All I Want for Christmas Is You” canción que, actualmente lidera el ranking Billboard Hot 100 por tercera semana consecutiva, reafirmando su vigencia. Además, Mariah Carey ostenta el récord histórico con su tema “One Sweet Day” junto a Boyz II Men, que permaneció en el primer lugar durante 17 semanas consecutivas en 1995-1996.

La canción navideña ha sido una constante en la cultura pop, convirtiéndose en un símbolo no sólo de la Navidad, sino también del legado artístico de Mariah Carey, que es conocida como la “Reina de la Navidad”, y cada año se espera su presencia en el mes de diciembre.

El origen

“All I Want for Christmas Is You” nació casi por accidente, Mariah Carey -que trabajó en la canción junto a su antiguo colaborador Walter Afanasieff- lo explicó durante una entrevista con Entertainment Weekly:

“Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola" y recordó que su inspiración vino a su mente de sus recuerdos y deseos de su infancia “Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Creo que por eso es un disco (Merry Christmas) tan festivo”. La canción es, en esencia, un reflejo de los momentos navideños que Carey soñó vivir cuando era niña, pero que nunca tuvo.

Pero Mariah Carey es mucho más que una de las artistas navideña. Con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, múltiples premios Grammy y 19 canciones en el puesto número 1 de Billboard, la cantante norteamericana ha dejado una huella imborrable en la industria musical y su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas generaciones ha sido clave para mantener su vigencia.

“All I Want for Christmas Is You” no es solo una canción navideña; es una tradición que ha trascendido generaciones, consolidando a Mariah Carey como un ícono cultural de las fiestas.