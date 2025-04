Marianela Mirra confirmó su romance con José Alperovich

"La relación data de 2009 cuando se la contrató, ella es abogada y usa la matrícula, aún cuando no tiene la representación legal", agregaron en el programa de Rial, que desde hace varios años está enfrentado con la tucumana porque ella expuso unos chats subidos de tono cuando él estaba en pareja con Mariana Antoniale.

Lejos de salir a desmentir su romance con el exgobernador tucumano que cumple una sentencia por abuso sexual, Marianela confirmó su vínculo con Alperovich desde su cuenta de Instagram y aprovechó para apuntar contra Jorge Rial.

Embed

El posteo de Mirra

"Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", posteó la ganadora de Gran Hermano de la edición de 2007.

“Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", concluyó Marianela Mirra.

En junio de 2024, Alperovich, tres veces gobernador y exsenador de Tucumán, fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina segunda, quien se desempeñaba como unas de sus colaboradoras en el Congreso. El exfuncionario cumple su condena en la cárcel de Ezeiza.

image.png

Un periodista tucumano confirmó que los rumores circulaban hace 15 años

El periodista tucumano Álvaro Mejuto aseguró este lunes que “desde hace 15 años” circulaban versiones sobre la supuesta relación entre la ex Gran Hermano Marianela Mirra y el exgobernador José Alperovich, luego de que la joven lo confirmara en redes sociales el domingo por la noche.

Mejuto fue entrevistado en el programa Ensobrados (Splendid AM 990), donde relató el impacto que la noticia generó en Tucumán: “Estamos impactados desde anoche cuando vimos la captura de WhatsApp que subió Marianela”.

“Desde que ella salió de Gran Hermano ya se rumoreaba esto. Cuando salió fue a visitar al gobernador y se empezó a hablar. Tengo entendido que José no se divorció, sí se separaron”, afirmó el periodista, al tiempo que sostuvo que no se conocen los motivos exactos por los cuales Marianela decidió hablar ahora, pero que existen hipótesis vinculadas al caso judicial que involucra al exmandatario.

Entre las teorías, Mejuto mencionó la supuesta rivalidad de Mirra con el periodista Jorge Rial: “La hipótesis sobre por qué ella habla es su némesis con Rial”, expresó.

También deslizó que la decisión podría estar relacionada con conflictos familiares en torno a los beneficios carcelarios del exgobernador, condenado por abuso sexual: “Otra hipótesis es que, al estar preso y no darle el beneficio de prisión domiciliaria, la familia quería correrla a Marianela para que perdiera algunos beneficios”.

“Me contaron que ella usaba peluca para visitarlo, no puedo confirmar, pero es lo que me dijeron”, reveló en el ciclo conducido por Fabián Doman.

Finalmente, Mejuto remarcó que Alperovich fue condenado por múltiples casos de abuso y que su defensa aún insiste con la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud. “No nos olvidemos que es una familia muy poderosa en Tucumán”, concluyó.