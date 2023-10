Marina Calabró reveló qué le dijo su hija tras su separación: "Es muy fuerte"

La periodista confesó que está muy angustiada por su separación y que Mía, su hija, le hizo un fuerte reclamo. “El viernes me encaró, porque me vio llorando por todos lados y me dijo algo que me partió”, comenzó Marina en ‘Entrometidos en la tarde’.

“Me dijo ‘mamá, hace un año que no hago más que verte llorar. Te pido por favor que trates de estar bien y no llorar más”, recordó angustiada.

Tras el pedido de la adolescente, Marina reflexionó sobre su estado de ánimo. “La verdad es que primero me dio como una puñalada, pero me hizo tomar conciencia de que tiene razón”, contó.

“Me dijo ‘me angustia mucho verte así, a veces no sé cómo decírtelo, no sé qué hacer para ayudarte’”, dijo y añadió: “Yo le dije que su sola existencia, su presencia, su abrazo, su empatía me ayudan. Pero ahí tomé conciencia de que tengo que parar de sufrir”.

“Veníamos charlando mucho porque los dos sentíamos cierta desconexión y cierta distancia. Y a los dos nos empezó a pasar esto de sentir que adoramos al otro, pero que había algunas cosas que como pareja empezaban a no estar”, le confesó Calabró.

Por su parte, la periodista aseguró que debe cambiar su postura y recomponerse por su hija. "Mi compromiso con ella es estar bien, dejar de llorar y recomponerme",





El viernes pasado, Ángel de Brito contó en LAM que Marina Calabró se separó de su marido en junio de su pareja de hace diez años, Martín Albrecht, el gerente comercial del canal América.

Minutos antes, Rodrigo Lussich escribió en su cuenta de X: "Un beso grande a mi amiga Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht. ¡Te quiero amiga! ¡Lo mejor está por venir!".

Yanina Latorre contó en LAM que Marina Calabró estaba angustiada por esta situación ya que no habría habilitado a Lussich a contarlo y que sintió que no valoró los 20 años de amistad que los unen.

“Hay pocas cosas peores que la traición de un amigo. ¿Tan obsesionado está conmigo?”, dijo De Brito, pero Lussich le respondió muy enojado en Socios del Espectáculo. “Vos no tenés cara. Si hay un tipo que habla todo el día de nosotros, nos boludea, nos publica el rating en Twitter, hace campaña para que este programa se levante hace dos años porque te jodió que vengamos a tu lugar y vos no te fueras a Telefe, sos vos. El que está obsesionado con nosotros sos vos. ¿Te sorprendés que traicione a una amiga después de lo que le hiciste a Andrea Taboada? La echaste como a un perro”.

“Soy mucho más completo que vos. Les va bárbaro, tienen rating, pero vivís de los planes sociales de la televisión. Sos un choriplanero del chimento”, le dijo Lussich a su colega.

Sobre su pelea con Marina Calabró, el conductor de Socios del Espectáculo aclaró que no se terminará la amistad de 20 años: “Yo le pedí disculpas de corazón por haberla hecho sufrir. Nos pedimos disculpas mutuamente. Vamos a seguir siendo amigos con Marina, es una amistad de 20 años”.