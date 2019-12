Marina Calabró se suma al panel de "Los Ángeles de la Mañana"

A través de una dinámica que suele desarrollar en Twitter en donde sus seguidores le hacen preguntas y él responde, el conductor aseguró que el próximo 2 de enero debutarán como panelistas de su programa Marina Calabró y Majo Martino.

De esta manera, De Brito le ganó la pulseada al conductor de "Intrusos en el espectáculo", Jorge Rial, quien había manifestado su intención de volver a sumar a Calabró a las filas de ese ciclo que cumple 20 años al aire.

Sin embargo, la figura de El Trece no confirmó que su participación sea permanente en LAM, dado que ella es columnista de lunes a viernes en "Lanata sin filtro" (Radio Mitre), cuyo horario coincide con el de LAM.

ADEMÁS:

Por su parte, Calabró indicó que Rial se comunicó con ella pero que ninguna autoridad de América se contacto para hacerle una propuesta. "La realidad es que Jorge me dejó un mensaje con buena onda diciéndome que había firmado contrato y que me iban a llamar, pero a mí nadie me llamó. Están sus ganas y las del equipo, pero por ahora eso es todo", precisó.

En cuanto a su futuro en la televisión, la panelista de "El Diario de Mariana" explicó que va "a escuchar a todos los que me llamen y me juntaré con todos los que me llamen" y precisó que se reunió "con Gerardo Rozín para un proyecto que iría en marzo. Charlé con él y tuve un par de charlas más, pero de América no me llamaron".

A su vez, De Brito aseguró que tanto Matilda Blanco como Cinthia Fernández seguirán haciendo reemplazos al igual que en la última semana; no obstante, evitó confirmar la presencia en el ciclo de Yanina Latorre, Lourdes Sánchez, Karina Iavícoli y Andrea Taboada.

El periodista también dijo que le gustaría sumar a Dalma Maradona, aunque la hija del futbolista rechazó la propuesta. Como se ve, hay alta rotación de panelistas en la TV.