Las duras "chicacanas" que se dedicaron los conductores de El Trece

"Buenas noches, buenas noches, buenas noches... ¿Cómo buenas tardes? Yo pensé que era una pesadilla eso de que me volvían a las tardes", lanzó Darío, en su redebut en la segunda tarde del canal, en un "ida y vuelta# de frases con una de sus productoras. "O sea, yo ya no estoy en el prime time del canal...", agregó, mezcla de chiste e ironía, en su comentario, al aire.

"No, no, yo no hago el programa", se le escucha decir a Barassi mientras hace el acting de que se retira del estudio para irse detrás de cámara. "¿A ver... qué hay a la noche? Hay basta", se le escucha decir al conductor después de que le mencionan los nombres de Guido y de Mario. "Los odio. ¿Por qué nos sacaron de la noche?, ¿qué tiene que ver que yo reclamaba todo el tiempo comida?".

Pero Darío no fue el único que se expresó en pantalla. Mario también expuso su "bronca" contra Guido, que de los 3 fue el que más rating logró, tras el relanzamiento de la programación de la emisora. "Antes que nada, felicitaciones también, ayer empezó Guido. Con todo. Midió más que nosotros, eso no me gustó, porque él no volvía".

COMPETENCIA "MANO A MANO"

En el segundo día de enfrentamiento nocturno por el rating, en ‘La Voz Argentina’, con Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda, arrancó con un piso de 10,9. Pero logró liderar la franja con un pico de 14,7 puntos, convirtiéndose otra vez en lo más visto de la jornada.

Darío Barassi hablando de su pase a las tardes.mp4

Por su parte, Guido continuó con los juegos con los perros, el gong y las puertas. Comenzó con un piso de 4.3 y obtuvo un pico de 7 puntos. Mientras que Pergolini con la cantante Cazzu, de invitada, se mantuvo entre los 4,5 y los 5,6. Para destacar el pico de 6,8 puntos de ‘LAM’, que se mantuvo segundo en la franja con el cruce entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias.