En otro momento de su mensaje, el periodista se distanció de los formatos que priorizan la confrontación partidaria. “A mí no me gusta mucho la radio que es trinchera política”, señaló. Luego, explicó qué representa el medio desde su visión: “Para mí es sala de guardia, grito de gol, confesionario, biblioteca, la vida de todos los días”.

"Me gustaría que recuperemos la soberanía intelectual de la radio", expresó Lago. Y cerró: "Me dirán que es muy difícil. Sí, es difícil. También decían que algunas cosas eran imposibles, nos llevó un poco más de tiempo hacerlas”.