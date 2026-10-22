Fue reconocido por sus 65 años de trayectoria en la ceremonia organizada por APTRA. "Algunos teóricos de lento abdomen nos viven diciendo que la radio ha muerto, pero está más viva que nunca", afirmó.
El periodista Julio Lagos recibió este miércoles un galardón en los premios Martín Fierro de Radio 2026 que se llevaron adelante en el Goldencenter de Parque Norte y fue homenajeado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). "La radio está más viva que nunca", aseguró en medio de los aplausos.
"No pensé que iba a llorar, pero me parece que sí. Muchas gracias por esta emoción. Gracias a APTRA que quiso estimular a esta joven promesa de la locución argentina. Esto es una vitamina para nuestro proyecto", inició el locutor, reconocido por sus 65 años de trayectoria.
Asimismo, Lagos sostuvo: "Algunos teóricos de lento abdomen nos viven diciendo que la radio ha muerto, la velan desde hace décadas y comparan con Bélgica. Lo nuestro es lo lejos, la distancia, somos la octava extensión geográfica del mundo, por eso la radio, al igual que el ferrocarril, tuvo una función de integración en el país".
"Hoy, la radio está más viva que nunca porque podemos usar la espontaneidad con la memoria que se retroalimenta de YouTube. También tratamos de llegar a los argentinos por el mundo. No me gusta la radio que es trinchera política porque somos la voz de los oyentes", añadió.
En otro momento de su mensaje, el periodista se distanció de los formatos que priorizan la confrontación partidaria. “A mí no me gusta mucho la radio que es trinchera política”, señaló. Luego, explicó qué representa el medio desde su visión: “Para mí es sala de guardia, grito de gol, confesionario, biblioteca, la vida de todos los días”.
"Me gustaría que recuperemos la soberanía intelectual de la radio", expresó Lago. Y cerró: "Me dirán que es muy difícil. Sí, es difícil. También decían que algunas cosas eran imposibles, nos llevó un poco más de tiempo hacerlas”.
comentar