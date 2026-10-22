María O'Donnell ganó el Oro y Radio Mitre fue la emisora más premiada, con seis estatuillas. Hubo homenajes a Ernestina Pais, Chiche Gelblung y el Negro González Oro.
El miércoles 21 de octubre, se realizó la octava entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 en el Goldencenter de Parque Norte. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) premió lo mejor de la radio AM y FM de 2025 en 32 categorías. La conducción estuvo a cargo de Luis Novaresio y Luciana Rubinska, y la alfombra roja fue de Paula Varela y Guido Záffora.
La fiesta también homenajeó a Ernestina Pais y a Chiche Gelblung, que murieron este año. Eduardo Feinmann subió al escenario para despedir al Negro Oscar González Oro -que murió el 25 de septiembre en Punta del Este-. Julio Lagos recibió una distinción a la trayectoria, y Mega 98.3 fue reconocida por sus 25 años.
Martín Fierro de Oro: María O'Donnell
Conducción masculina: Paulo Vilouta, Vilouta 910, La Red (terna: Andy Kusnetzoff, Guido Kaczka, Guillermo Stronati)
Conducción femenina: María Isabel Sánchez, Encendidos en la tarde, Mitre (terna: Lizy Tagliani, Naanim Timoyko, Yanina Latorre)
Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann, Alguien tiene que decirlo, Mitre (terna: Alejandro Bercovich, Ernesto Tenembaum, Gustavo Sylvestre, Jorge Rial)
Labor periodística femenina: María O'Donnell, De acá en más, Urbana Play (terna: Nuria Am, Rosario Ayerdi)
Labor periodística deportiva: Federico Bulos, Fútbol Continental, Continental (terna: Hugo Balassone, Magui Aicega)
Periodístico matutino AM: RPM, Rolando Graña, Splendid (terna: Alguien tiene que decirlo, Mañana Sylvestre, Mesa chica, Vamos Rivadavia)
Periodístico matutino FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos (terna: Arriba carajo, De acá en más, Maldición, va a ser un día hermoso)
Periodístico vespertino AM: Pan y circo, Jonatan Viale, Rivadavia (terna: De vuelta, El ojo de la tormenta, Pastor 910, MP 910)
Periodístico vespertino FM: Vuelta y media, Sebastián Wainraich, Urbana Play (terna: Atardecer de un día agitado, Paren la mano, Reloj de plastilina, ¿Quién paga la fiesta?)
Interés general AM: El amor es más fuerte, Nancy Pazos, Radio 10 (terna: Encendidos en la tarde, Basta Baby, Tres de tres)
Interés general FM: Coworking, Nacho Otero, Delta (terna: El club del Moro, No está todo dicho, La Negra Pop)
Semanal AM: Marca de radio, Eduardo Aliverti, La Red (terna: Pensándolo bien, El loco de la azotea, La hora referí)
Semanal FM: Contragolpe, Radio Con Vos (terna: Dexter 107.9, Dicen que dicen, El buen modo)
Nocturno: Acá hay buen fútbol, Fernando Mancini, La Red (terna: Desde el alma, Feudalísima)
Deportivo: Súper Mitre Deportivo, Mitre (terna: Fútbol 910, No veo la hora, Un buen domingo)
Musical AM: La trama celeste, Alfredo Rosso, AM 750 (terna: Qué noche Teté, Soy Nacional, Ni se te ocurra contarlo)
Musical FM: Aspen Club, FM Aspen (terna: La tarde, La noche Blue)
Cultural/educativo: Después de todo, Gustavo Campana, AM 750 (terna: Al infinito y más allá, Cultura Nacional, El ojo del arte)
Agropecuario: La hora del campo, Alejandro Cánepa, Continental (terna: Mitre y el campo, Bichos de campo)
Servicio informativo: El Rotativo del Aire, Rivadavia (terna: Mitre Informa Primero, La Red Informativa, Radio 10: Siempre Noticias, Radionoticias Del Plata)
Columnista político: Noelia Barral Grigera, Radio Con Vos (terna: Mariel Di Lenarda, Nacho Girón)
Columnista económico: Willy Kohan, Rivadavia (terna: Alfredo Zaiat, Silvia Naishtat)
Columnista policial/judicial: Hugo Alconada Mon, Urbana Play (terna: Rodrigo Alegre, Ariel Zak, Gustavo Carabajal)
Columnista de espectáculos: Marcela Tauro, La 100 (terna: Andrea Rincón, Tamara Pettinato)
Movilero: Mercedes Ninci, Mitre (terna: Alan Zurita, Rosario Bigozzi)
Relator deportivo: Gabriel Anello, Mitre (terna: Daniel Mollo, Leonardo Gentili)
Locución masculina: Sebastián Bresler, Mitre (terna: Bebe Sanzo, Mario Portugal)
Locución femenina: Gigi Ribaloff, Mucha Radio (terna: Alejandra Salas, Marcela Giorgi)
Labor humorística: Pachu Peña, Re tarde, Pop Radio (terna: Nacho Bulián, Nahuel Prado, Pato Benegas)
Producción: Lucas Colautti, Mañana Sylvestre, Radio 10 (terna: Karina Labraña, Pablo Benvenutti, Florencia Verdaguer)
Operación: Gabriel Marsili, Los 40 (terna: Alejandro Chule, Guillermo Bidondo)
Musicalización: Delta Music Team, FM Delta (terna: Javier Fábregas, José Luis De Dios, Leo Rodríguez)
comentar