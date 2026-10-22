Conducción femenina: María Isabel Sánchez, Encendidos en la tarde, Mitre (terna: Lizy Tagliani, Naanim Timoyko, Yanina Latorre)

Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann, Alguien tiene que decirlo, Mitre (terna: Alejandro Bercovich, Ernesto Tenembaum, Gustavo Sylvestre, Jorge Rial)

Labor periodística femenina: María O'Donnell, De acá en más, Urbana Play (terna: Nuria Am, Rosario Ayerdi)

Labor periodística deportiva: Federico Bulos, Fútbol Continental, Continental (terna: Hugo Balassone, Magui Aicega)

Periodístico matutino AM: RPM, Rolando Graña, Splendid (terna: Alguien tiene que decirlo, Mañana Sylvestre, Mesa chica, Vamos Rivadavia)

Periodístico matutino FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos (terna: Arriba carajo, De acá en más, Maldición, va a ser un día hermoso)

Periodístico vespertino AM: Pan y circo, Jonatan Viale, Rivadavia (terna: De vuelta, El ojo de la tormenta, Pastor 910, MP 910)

Periodístico vespertino AM: Pan y circo, Jonatan Viale, Rivadavia

Periodístico vespertino FM: Vuelta y media, Sebastián Wainraich, Urbana Play (terna: Atardecer de un día agitado, Paren la mano, Reloj de plastilina, ¿Quién paga la fiesta?)

Interés general AM: El amor es más fuerte, Nancy Pazos, Radio 10 (terna: Encendidos en la tarde, Basta Baby, Tres de tres)

Interés general FM: Coworking, Nacho Otero, Delta (terna: El club del Moro, No está todo dicho, La Negra Pop)

Semanal AM: Marca de radio, Eduardo Aliverti, La Red (terna: Pensándolo bien, El loco de la azotea, La hora referí)

Semanal FM: Contragolpe, Radio Con Vos (terna: Dexter 107.9, Dicen que dicen, El buen modo)

Nocturno: Acá hay buen fútbol, Fernando Mancini, La Red (terna: Desde el alma, Feudalísima)

Deportivo: Súper Mitre Deportivo, Mitre (terna: Fútbol 910, No veo la hora, Un buen domingo)

Musical AM: La trama celeste, Alfredo Rosso, AM 750 (terna: Qué noche Teté, Soy Nacional, Ni se te ocurra contarlo)

Interés general AM: El amor es más fuerte, Nancy Pazos, Radio 10

Musical FM: Aspen Club, FM Aspen (terna: La tarde, La noche Blue)

Cultural/educativo: Después de todo, Gustavo Campana, AM 750 (terna: Al infinito y más allá, Cultura Nacional, El ojo del arte)

Agropecuario: La hora del campo, Alejandro Cánepa, Continental (terna: Mitre y el campo, Bichos de campo)

Servicio informativo: El Rotativo del Aire, Rivadavia (terna: Mitre Informa Primero, La Red Informativa, Radio 10: Siempre Noticias, Radionoticias Del Plata)

Columnista político: Noelia Barral Grigera, Radio Con Vos (terna: Mariel Di Lenarda, Nacho Girón)

Columnista económico: Willy Kohan, Rivadavia (terna: Alfredo Zaiat, Silvia Naishtat)

Columnista policial/judicial: Hugo Alconada Mon, Urbana Play (terna: Rodrigo Alegre, Ariel Zak, Gustavo Carabajal)

Columnista de espectáculos: Marcela Tauro, La 100 (terna: Andrea Rincón, Tamara Pettinato)

Movilero: Mercedes Ninci, Mitre (terna: Alan Zurita, Rosario Bigozzi)

Relator deportivo: Gabriel Anello, Mitre (terna: Daniel Mollo, Leonardo Gentili)

Locución masculina: Sebastián Bresler, Mitre (terna: Bebe Sanzo, Mario Portugal)

Locución femenina: Gigi Ribaloff, Mucha Radio (terna: Alejandra Salas, Marcela Giorgi)

Labor humorística: Pachu Peña, Re tarde, Pop Radio (terna: Nacho Bulián, Nahuel Prado, Pato Benegas)

Producción: Lucas Colautti, Mañana Sylvestre, Radio 10 (terna: Karina Labraña, Pablo Benvenutti, Florencia Verdaguer)

Operación: Gabriel Marsili, Los 40 (terna: Alejandro Chule, Guillermo Bidondo)

Musicalización: Delta Music Team, FM Delta (terna: Javier Fábregas, José Luis De Dios, Leo Rodríguez)