El año pasado, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya había confirmado que Ikaris (Richard Madden), un personaje de The Eternals (2020), será abiertamente homosexual –como así también Valkyrie (Tessa Thompson), a quien ya conocimos en Thor: Ragnarok (2017)- .

Y ahora, el hombre que tomas las decisiones en la Casa de las Ideas ya adelantó la presencia de un personaje transgénero en una de sus superproducciones.

La noticia surgió después que un estudiante de la New York Film Academy le preguntara sobre la presencia de un héroe o villano que perteneciera al colectivo LGBTQ, específicamente uno transgénero. Una duda a la que el directivo respondió: "Absolutamente sí. Y muy pronto en una película que estamos rodando ahora mismo".

¿A qué film se refiere el ejecutivo? Solo podrían ser dos: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rigns (2021) o Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021). Ambos films forman parte de la Fase 4, la cual iniciará con Black Widow (2020) y concluirá con Thor: Love and Thundery (2021).

