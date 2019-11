Cuando parecía que Diego Maradona (59) había logrado recomponer la relación con Dalma (34) y Gianinna (32), las hijas que tuvo fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe, la relación volvió a tensarse. Todo surgió a raíz de la preocupación que esbozó Gianinna a través de Instagram Stories respecto de la salud del Diez, por lo que el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata replicó sin filtros con un fuerte video.

En una serie de posteos, la madre de Benjamín Agüero (10) había expresado, sin mencionar explícitamente a su padre: "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias". Y continuó: "¿Se acuerdan de que había un zoo donde te podías sacar fotos con un león gigante? O sea, podías entrar a la jaula y por poco más ‘abrazarlo’. Lo tenían empastillado, porque era imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia".

Al final, Gianinna Maradona fue más elocuente todavía al publicar la foto de un mural en donde Diego Maradona camina de su mano con ella de niña: "Dame la mano así de nuevo, yo te puedo llevar a vos ahora".

Horas después, Diego replicó indignado: "Quiero decir que no me estoy muriendo para nada. Que duermo plácidamente porque estoy trabajando y me dolió muchísimo perder con Estudiantes. Pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna, o qué interpretará. No sé. Yo sé que ahora mientras uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que uno deja que por lo que uno hace. Y yo les digo a todos que voy a donar todo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera (sic). Pero por ahora, no, no existe porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias".

Esa publicación fue publicada en su Instagram junto al siguiente desafiante mensaje: "Más vivo que nunca! Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío".

Siempre unida a su hermana y a su madre, tras ver el video, Dalma Maradona reaccionó en Twitter con un comentario sobre el cual no fue necesario aclarar el destinatario: "Aquí las consecuencias de no exponerlo nunca". En el medio quedó el tierno posteo que Gianinna Maradona le había dedicado a Diego abrazado a su hijo, Benjamín, sentados en la tribuna de Gimnasia de La Plata, viendo al equipo de su papá y abuelo, respectivamente.

Ahora el Diez se puso nuevamente en guardia alta contra sus hijas mayores, que podrían sumar una nueva media hermana: Magalí, una joven con quien su padre se hará un ADN para determinar filiación.