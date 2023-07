"MasterChef 2023" Antonio ganó su estrella "con una tiara"

En el programa numero 76 del reality culinario que conduce Wanda Nara por Telefe, el salteño Antonio López fue quien mejor pudo adaptarse a los ingredientes que seleccionaron en la subasta y fue el ganador de la nueva estrella que le permitió alcanzar a Estefanía Herlein .

El estudiante de enfermería preparó un salteado de lentejas coral con crema de higos turcos coronado con una tiara de harina de trigo, agua y sal, que fue muy bien recibido por el jurado formado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

El primer jurado en dar su devolución fue Donato de Santis, que le dijo “Estoy sorprendido, tengo el picor en la boca, el dulzor del higo. Sabores que no reconozco, pero que me gustan y me interesan” .

Por su parte, el chef pastelero realizó una critica a la preparación del salteño “Le falta mucho de la lenteja y achicar lo del higo te hubiera hecho un buen balance”.

Semana de Estrellas

En la decimoquinta semana de "MasterChef 2023", la primera estrella -del lunes 3- fue para Rodrigo Salcedo, con un curry soñado, el martes el jurado del reality premió a Antonio López, Silvana Díaz, Daniela Kompel y Estefanía Herlein, que repitió el miércoles pasado.

El jurado Damián Betular fue el encargado de anunciar que el estudiante de enfermería era el ganador de la estrella de la noche -la segunda- y terminó empatando a su compañera.

Ahora, Antonio López y Estefanía Herlein deberán competir entre sí en la próxima Gala de Eliminación y el que gane subirá al balcón, mientras que el otro participante deberá hacer el mejor plato junto con sus otros compañeros para poder seguir participando en "MasterChef 2023".

Gala de Eliminación

Debido a que Telefe transmitirá la ceremonia de los Premios Martín Fierro el próximo domingo 9 de julio, no se realizará la Gala de Eliminación de "MasterChef 2023" ese día, sino que pasará para el lunes 10, a partir de las 23 horas.