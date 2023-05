MasterChef 2023 cumplió 50 programas con festejo y sorpresa

Embed

Los jurados de "MasterChef 2023" les plantearon el desafío a las hermanas Zaira y Wanda Nara, de que cocinaran juntas y pegadas bajo un mismo delantal un "omelette perfecto", que en caso de cumplir con los objetivos, les permitiría otorgarle minutos extras a los participantes que también tenían hacer sus respectivas preparaciones en pareja y bajo las mismas condiciones.

Finalmente, los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis calificaron la preparación de las hermanas Nara con un "bien" y por ese motivo, le otorgaron 5 minutos más al resto de los participantes para terminar sus platos.

Zaira denunció a Wanda

En el marco del festivo programa de "MasterChef 2023" del lunes 29 de mayo, Zaira Nara denunció a su hermana de robarle la receta de la torta de manzana invertida, de la que Wanda se ufanó mas de una vez en el reality.

“No sé en qué momento se adjudicó la torta de manzana” explicó la situación Zaira, y continuó “Ella la hacía para agasajarme pero la realidad es que la tarta de manzana era mía. Yo después no podía decir que era mía” denunció públicamente la modelo.

“¿Pero te robó la receta?” quiso saber el chef Germán Martitegui, a lo que la hermana de la conductora afirmó de manera contundente “La verdad que sí”.

Además, Zaira Nara se explayó contando detalles de la historia “He ido por todos los restaurantes de la Argentina probando crumble y tartas de manzana porque mi abuela era la que la hacía en su asadera grande”, fue entonces cuando el pastelero Damián Betular, lejos de enfriar la situación, acotó “Acá por poco recordaron con lágrimas que habían heredado la receta y que lo conquistó a Mauro Icardi” a lo que Wanda se defendió “¡Pero yo no soy de otra familia, es la misma abuela!”.

Entrando en el terreno de las confesiones íntimas, Zaira Nara reconoció públicamente “Yo también he conquistado con la tarta de manzana pero no los puedo decir porque ya han quedado en el pasado, no sirven de nada esas conquistas”, reveló Zaira.

Ni lenta ni perezosa, Wanda le preguntó a su hermana "¿A quien conquistaste?" y la respuesta no se hizo esperar "No te puedo decir, ya están en el pasado... no sirve de nada esa conquista" le retrucó rápidamente la modelo.

Cuando finalizó la visita de Zaira Nara al programa número 50 de "MasterChef 2023", Wanda le agradeció a su hermana menor, por su participación y en la emotiva despedida expresó “Qué hermosa noche que tuvimos de amor y me toca despedir a mi máximo amor: mi hermana” y agregó “Yo no sé qué sería de esta vida sin hermanos y a mí me tocó la mejor de todas. Estoy muy orgullosa de tenerte y también acá en el programa”

Por su parte, la modelo también tuvo emotivas palabras con su hermana mayor “Me emociona acompañarte, me pone la piel de gallina. Te veo y todavía me emociona ver todo lo que lográs y cómo te preparás”, y para finalizar, agregó “Todo el público te acompaña y tus compañeros te apoyan. Eso es lo más lindo que puede tener una persona”.