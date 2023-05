Encontraron muerto a un íntimo amigo de Luli Salazar

Sotelo, de nacionalidad paraguaya y de 43 años, fue hallado muerto en la habitación de un hotel de Palermo donde vivía.

El cuerpo de Sotelo fue encontrado por efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, los cuales fueron movilizados tras el llamado de la hermana de la víctima que no tenía noticias desde el último sábado.

Al llegar al lugar, en la calle Nicaragua al 6000, los efectivos ingresaron a la habitación y encontraron a Sotelo, sin signos vitales. Luego, médicos del SAME corroboraron el fallecimiento por causas que se investigan.

Según se informó, en la habitación no hubo signos de violencia, como tampoco en el cuerpo y no se registraron faltantes.

Al enterarse de la noticia, Luli Salazar compartió su tristeza por sus redes sociales.

"Amigo qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar, estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida", posteó la modelo en sus historias de Instagram.

En la causa, interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, a cargo del Dr Santiago Vismara, y se dispuso labrar actuaciones por averiguación de causales de muerte dudosa.

Quién era el amigo fallecido de Luciana Salazar

Charles Raúl Sotelo era estilista y dueño de las barberías Bacan, una cadena que se inauguró en 2015 con sucursales en Recoleta, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Villa Urquiza, Asunción, Tribunales, Palermo Hollywood, Mataderos, Villa del Parque, Pilar y Villa Crespo.

Además, tenía una peluquería que llevaba su nombre -Charles Raúl- y estaba ubicada sobre la calle Gorostiaga al 2000.

Luciana Salazar visitaba sus locales de forma frecuente y ambos se tomaban fotos que luego publicaban en sus respectivas redes sociales. Además, compartían salidas nocturnas y reuniones con amigos.

En su última aparición pública, el empresario se mostró durante el fin de semana largo en Ezeiza, donde se abrirá un nuevo local de su franquicia.