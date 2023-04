"MasterChef 2023" el drama de "la hamburguesa incomible"

Luego de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis le pidieron a todos los concursantes que sean originales con el sabor, la escribana dio un enorme paso en falso en la última chance del reality culinario, cuando preparó unas hamburguesas de langostinos con salsa clásica y papas a la provenzal, que no obtuvieron el resultado deseado.

"No hay nada bien en la hamburguesa, ni la guarnición, ni el pan, ni la hamburguesa, nada", dijo Betular, mientras que Donato fue contundente: "La hamburguesa es incomible. No fea, es que literalmente no se puede comer", sentenció intentando suavizar sus palabras.

Luego de escuchar estoicamente la calificación de los jurados de su "Hamburniela" -hamburguesas de langostinos con salsa clásica y papas a la provenzal- Daniela terminó llorando y recibió el consuelo del resto de sus compañeros de reality.

"Es una devolución negativa del jurado y es inevitable ponerse mal. Creo que me muestro más dura de lo que soy, pero soy muy sensible" expresó la escribana, visiblemente afectada.

Daniela Kompel terminó llorando

El que sí aprovechó la última chance de los jueves fue Juan Francisco Moro, quien logró el mejor plato con sus hamburguesas y evitó ponerse el delantal negro, que lo hubiese mandado directamente a la gala de eliminación del próximo domingo.

El guardavidas -oriundo de San Bernardo- se salvó a pesar de las duras críticas del jurado, cuando presentó unas hamburguesas de roast beef y entraña con salsa cumberland en la noche que el jurado pidió que innovaran con ese clásico de la comida rápida.

Juan Francisco Moro quedó junto con Candelaria Sorini y Antonio López como los mejores platos del jueves de última chance, en el que nadie logró destacarse verdaderamente, y terminó siendo el elegido para salvarse de la gala del domingo.

La Gala de Eliminación

El próximo domingo 30 de abril, desde las 22.30, se llevará a cabo la quinta Gala de Eliminación de "MasterChef 2023" y serán siete los participantes que deberán desplegar todas sus habilidades para continuar en la competencia.

Rodolfo Vera Calderón, Agustín Sampietro, Antonio López, Aquiles González Sviatschi, Candelaria Sorini, Estefanía Herlein y Daniela Kompel definirán quien será el quinto eliminado de la actual temporada y se perderá la posibilidad de ganar el premio mayor de 10 millones de pesos y el codiciado trofeo de MasterChef.