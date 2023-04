"MasterChef 2023": todo mal con Silvana, crisis y llanto

Embed

La consigna del día era presentar un plato que tuviera como ingrediente estrella a la salsa golf, además debía incluir algunos de los alimentos que tenía en su canasta, todo en 60 minutos.

La participante optó por un plato de cous-cous con albóndigas de morcilla con brócoli y mandioca, pero con el apuro y para enojo de los jurados, no utilizó el "ingrediente estrella": la salsa golf.

Al presentar el plato, Silvana Díaz se sinceró y reconoció que la salsa golf no estaba en su receta "Voy a defender mi plato a pesar de todo, pero la salsa golf no está. La mezclé de forma fea en un recipiente que quedó por ahí y no la presenté porque se me había terminado el tiempo".

Al ver el plato terminado, Germán Martitegui sentenció "No luce bien" y al probarlo lo certificó con su cara "Están los pedazos de grasa y de cuero sin cocinar adentro de la albóndiga que no es una albóndiga porque está todo roto".

A su turno, Damián Betular la aconsejó "Entiendo que es difícil en 60 minutos todo, pero ustedes solos se embarran, bechamel con un tempura frito, mandioca, hidrato cous-cous, nadie se puede comer este plato. Estamos mal, mal".

Para terminar, Donato De Santis se indignó y aseguró que su plato era una falta de respeto "Pero... ¿sabés a qué? ¡A vos misma!".

Finalmente Wanda Nara intentó darle aliento y remató "Rescato tu sinceridad, pero ¿qué pasó?", pero Silvana se quebró y comenzó a llorar "Tengo una idea pero no la sé plasmar y con las ideas uno acá, no sobrevive".