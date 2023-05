Masterchef 2023: volvió el campeón

El actor, conocido por interpretar a Ramiro Ordóñez en "Casi Ángeles" y que -tras un duro duelo- derrotó en la Gran Final a Georgina Barbarossa, ingresó nuevamente reality culinario más famoso del mundo una vez que los cocineros develaron a los participantes que en la noche del martes -de la séptima semana de competencia- les tocaba trabajar con chocolate.

El retorno de Dalmau al certamen fue con la torta de chocolate que él "paró de pecho" en la edición del 2021 donde terminó consagrándose como campeón.

Wanda Nara aprovechó la presencia de Gastón Dalmau en las cocinas del reality que conduce para preguntarle sobre los recuerdos que le trae la torta de tres bizcochuelos rellenos de cacao amargo, crema y ganache de chocolate, dulce de leche y café que llevó personalmente al programa, y lógicamente fue imposible no recordar la oportunidad en la que una similar le cayó arriba de su pecho cuando intentaba desmoldarla durante su participación en el ciclo de 2021, transformándose en el protagonista involuntario de un momento que se volvió viral y generó memes interminables.

"Fue bastante intenso -recordó sobre su experiencia con la elaboración de la torta Gastón Dalmau, y aprovechó para aconsejar a los actuales participantes de "MasterChef 2023"- Saben que van a tener que trabajar mucho y estar concentrados. La pastelería es matemática y los bizcochuelos tienen que tenerlos atentos, deben estar bien con la precisión y que estén en el horno a los 15 minutos. Ténganlo en la mente sí o sí".

Después de la sensación que causó el ingreso de Gastón Dalmau y su torta de chocolate a las cocinas del reality, el chef Damián Betular le hizo "la pregunta incómoda" al invitado de "MasterChef 2023" “Bueno, Gas, contanos a quién querías menos de nosotros tres”.

Entonces, luego de mirar fijo a Germán Martitegui, el ex actor de "Casi Angeles" no pudo contener la risa y se sinceró ante las cámaras despejando todas las dudas posibles “Con el que más tuve cruces fue con el señor Germán” y la respuesta del jurado no se hizo esperar “Pero te saqué bueno”.

Ante los hechos consumados, el ganador de "MasterChef Celebrity" asumió -sin escatimar los halagos- “Pero me sacó bueno. Eso siempre lo reconozco”.

Todos los participantes de "MasterChef 2023" recibieron 70 minutos y la receta completa para realizar su torta, pero Estefanía Herlein contó con un beneficio extra por haberse quedado con la medalla plateada de la semana pasada, hornos exclusivos para la cocción y la ayuda de Gastón Dalmau en el desmolde y decorado de la torta de chocolate. Fue en ese momento cuando Aquiles González Sviatschi lanzó una queja por lo diferente que fue su beneficio de la semana pasada - que consistió en la ayuda de Wanda Nara a la hora de cocinar-, pero Germán Martitegui le pidió que “suelte” ese mal momento.